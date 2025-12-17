Ông Trump đe dọa Venezuela bằng một cú sốc chưa từng có

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump cam kết sẽ sớm bắt đầu nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn bán ma túy trên đất liền như một phần trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Trung và Nam Mỹ.

"Cú sốc đối với họ sẽ là chưa từng có - cho đến khi họ trả lại cho Mỹ tất cả dầu mỏ, đất đai và các tài sản khác mà họ đã từng đánh cắp từ chúng ta", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Mỹ biện minh cho sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực Caribe bằng cách viện dẫn cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Vào tháng 9 và tháng 10, họ liên tục sử dụng lực lượng vũ trang để phá hủy các tàu được cho là chở ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Cuối tháng 9, NBC đưa tin rằng quân đội Mỹ đang xem xét các phương án nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn bán ma túy bên trong Cộng hòa Bolivar. Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm rằng những ngày cầm quyền của Nicolás Maduro ở Venezuela sắp kết thúc, đồng thời khẳng định Mỹ không có kế hoạch gây chiến với nước cộng hòa này.

Caracas coi những hành động này là một sự khiêu khích nhằm gây bất ổn khu vực và vi phạm các thỏa thuận quốc tế về quy chế phi quân sự hóa và phi hạt nhân của vùng Caribe.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào cuối ngày 16, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết những phát ngôn của Trump đã tiết lộ “ý định thực sự” của Mỹ: “chiếm đoạt dầu mỏ, đất đai và khoáng sản của Venezuela”.

Chính phủ đã bác bỏ tuyên bố của Trump rằng Venezuela đã "đánh cắp" tài sản từ Washington và lên án lời lẽ của ông là "can thiệp và thực dân". Tuyên bố cáo buộc tổng thống Mỹ vi phạm luật quốc tế, thương mại tự do và tự do hàng hải khi ra lệnh cho lực lượng hải quân Mỹ ở vùng biển Caribbean ngăn chặn "các tàu chở dầu bị trừng phạt" ra vào vùng biển Venezuela.

"Thông qua các tuyên bố trên mạng xã hội, tổng thống Mỹ cho rằng dầu mỏ, đất đai và tài nguyên khoáng sản của Venezuela thuộc về ông Trump", tuyên bố cho biết. "Trên cơ sở đó, ông tìm cách áp đặt lệnh phong tỏa quân sự trên biển với mục đích cướp đoạt của cải thuộc về quê hương chúng tôi".

Bà Rodriguez cho rằng hành động của Washington là một phần của “chiến dịch dối trá và thao túng khổng lồ” nhằm biện minh cho việc chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Bà nói thêm rằng Mỹ luôn tìm cách thống trị Venezuela về kinh tế và chính trị, bất kể sự thay đổi chính quyền.

Chính phủ Venezuela tuyên bố sẽ thực hiện các quyền của mình theo luật quốc tế, hiến pháp và Hiến chương Liên hợp quốc, khẳng định chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên và quyền tự do hàng hải và thương mại ở vùng biển Caribe và các khu vực khác.