Pháp bất lực trước loạt drone lạ trên căn cứ tàu ngầm hạt nhân

Các công tố viên Pháp ngày 5/12 thông báo một số thiết bị không người lái (drone) đã bay qua căn cứ tàu ngầm Ile Longue ở bán đảo ngoài khơi vùng Brittany, tây bắc nước này vào tối 4/12.

Một nguồn tin cho biết tổng cộng 5 thiết bị đã xuất hiện phía trên căn cứ, khiến giới chức phát động chiến dịch tìm kiếm và ngăn chặn, trong đó tiểu đoàn thủy quân lục chiến có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở này đã vài lần kích hoạt vũ khí chống drone.

Theo công tố viên Frederic Teillet, họ đã sử dụng thiết bị gây nhiễu thay vì súng đạn. Một quan chức Pháp xác nhận lực lượng phòng thủ đã thực hiện đúng theo quy trình, đó là "phát hiện và gây nhiễu" khi xuất hiện nghi vấn về vật thể bay qua căn cứ.

Căn cứ Ile Longue trong cuộc diễn tập mô phỏng tình huống xảy ra ô nhiễm hạt nhân hồi năm 2011. Ảnh: AFP

Bất chấp nỗ lực ứng phó, không drone nào bị hạ và giới chức cũng không xác định được người vận hành. Ông Teillet cho biết các công tố viên đã mở cuộc điều tra và hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là "hành động can thiệp từ nước ngoài". Cuộc điều tra sẽ xác định chúng có thật sự là drone hay không, cũng như chủng loại và số lượng.

Guillaume Le Rasle, phát ngôn viên cơ quan quản lý hàng hải khu vực Đại Tây Dương, cho biết "hạ tầng nhạy cảm" tại căn cứ không bị đe dọa. Quan chức này trước đó cho rằng còn quá sớm để xác định nguồn gốc của drone, song nhận định chúng được triển khai "nhằm gây lo ngại cho người dân".

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin nói bay qua căn cứ quân sự là điều bị cấm ở nước này, đồng thời ca ngợi phản ứng của quân nhân đóng tại Ile Longue.

Căn cứ Ile Longue là cảng nhà của 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) Le Triomphant, Le Temeraire, Le Vigilant và Le Terrible. Luôn có ít nhất một tàu được triển khai trên biển để đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân của Pháp. Nước này là một trong ba quốc gia châu Âu sở hữu vũ khí nguyên tử, bên cạnh Nga và Anh.

Pháp duy trì lực lượng răn đe hạt nhân trên biển kể từ năm 1971, với các SSBN được trang bị tên lửa chiến lược M51 có khả năng mang nhiều đầu đạn nguyên tử.

Vị trí Ile Longue. Đồ họa: NOS

Căn cứ Ile Longue là địa điểm được canh phòng nghiêm ngặt và có 2.000 người làm việc ở đây, trong đó có 1.500 nhân viên dân sự.

Drone bị cấm bay trên bán đảo Crozon, nơi đặt căn cứ Ile Longue, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng tại đây. Dù vậy, drone xuất hiện tại khu vực này không phải là điều chưa từng có tiền lệ, theo ông Le Rasle.

Sự việc xảy ra trong lúc nhiều drone bí ẩn gần đây liên tục hiện diện gần sân bay và địa điểm quân sự, công nghiệp nhạy cảm tại châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đó là hình thức "chiến tranh lai", thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng.