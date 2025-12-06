Lời kể ám ảnh của hai cô gái trong vụ cháy quán ốc khiến 4 người tử vong

Hai nạn nhân sau khi được sơ cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị gồm chị Trần Thị Thùy T. (SN 2004) và chị Trần Thị Ngọc K. (SN 2007). Hiện, cả hai nạn nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Cả hai nạn nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.​​​​​

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đồng thời là Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu chống độc, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, cho biết sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị Trần Thị Thùy T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở cùng bỏng niêm mạc đường thở độ 2.

Chị T. còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5. Hiện, chị T. đang được hỗ trợ hô hấp với liệu pháp oxy lưu lượng cao, được phun khí dung thuốc giãn phế quãn và thuốc loãng đàm, đồng thời theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai.

Hai nạn nhân bị chấn thương khá nghiêm trọng.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ngọc K. bị tổn thương phổi ít hơn kèm bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, chị được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị K. có thể xuất viện sớm.

Chia sẻ về thời điểm thoát nạn, chị T. cho biết: “Do gãy xương vai và xương sườn 4-5 nên tôi rất đau. Khoảng 4h sáng, một chị ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống. Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương”.

Còn chị K. chia sẻ: “Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn. Lúc đó, chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó được đưa đi cấp cứu”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy thăm hỏi bệnh nhân và đề nghị các y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tận tình chăm sóc bệnh nhân.

TS.BS Huỳnh Quang Đại cho biết bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn; muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

TS.BS Huỳnh Quang Đại khuyến cáo khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài.

Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập; tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn bên dưới. Nếu bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa.