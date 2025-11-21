Xót xa cảnh tan hoang sau mưa lũ ở Lâm Đồng, nhiều hộ chỉ còn trơ lại nền nhà

Ngày 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã có văn bản hỏa tốc, đề nghị các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai phối hợp hỗ trợ vận hành cắt giảm lũ, góp phần bảo vệ an toàn cho vùng hạ du.

Trước đó, vào 23h ngày 19/11, mực nước hồ Đa Nhim vượt ngưỡng dâng bình thường 1.042m, lên 1.043,088m. Nước đổ về hồ tăng mạnh, từ 2.111-2.580m³/s, trong khi lưu lượng xả qua tràn chỉ đạt 1.400m³/s.

Trưa và chiều 20/11, khi trở về sau trận lũ, nhiều người dân xót xa nhìn mái nhà đổ sập, tài sản bị cuốn sạch, có nơi chỉ còn trơ lại nền nhà trống.

Hoang tàn sau lũ dữ.

Khi trở về, ông Nguyễn Văn Hùng ở xã D'ran xót xa khi trước mắt chỉ còn trơ lại nền nhà.

Người dân bật khóc nức nở khi toàn bộ tài sản bị lũ cuốn trôi.

Chiều cùng ngày, nhiều khu vực tại xã D'ran vẫn ngập sâu trong nước.

Lực lượng chức năng cùng người dân xã D'ran dọn dẹp sau mưa lũ.

Mưa lũ cũng khiến "thủ phủ rau" của tỉnh Lâm Đồng chìm trong biển nước và rác.

Vườn cà tím của người dân ở xã Đơn Dương bị nước nhấn chìm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận 128 hộ dân thiệt hại tài sản sau mưa lớn và lũ.