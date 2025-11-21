Nga tuyên bố hoàn tất kiểm soát thành trì Kupiansk, Ukraine lên tiếng

Khung cảnh ở lối vào cửa ngõ thành phố Kupiansk, vùng Kharkiv. Ảnh: Kyiv Independent.

Tuyên bố được phía Ukraine đưa ra sau khi truyền thông Nga cho biết, ông Gerasimov đã báo cáo với ông Putin về việc “kiểm soát Kupiansk”, trong chuyến thị sát của ông Putin tới sở chỉ huy lực lượng Zapad – lực lượng tham gia chiến đấu trong xung đột ở Ukraine.

“Kupiansk vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ. “Các lực lượng đang tiếp tục triển khai hoạt động tác chiến và truy quét các nhóm trinh sát – phá hoại của đối phương ở khu vực xung quanh thành phố”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự có uy tín, Nga dường như kiểm soát hầu hết các khu vực nội đô ở Kupiansk. Tuy vậy, lực lượng Ukraine vẫn đang hiện diện ở các khu vực lân cận, chưa từ bỏ ý định phản công.

Phạm vi Nga kiểm soát ở thành phố Kupiansk của Ukraine. Ảnh: Suriyak/X.

Kupiansk là trung tâm hậu cần có ý nghĩa chiến lược mà Ukraine từng giành lại từ tay Nga trong cuộc phản công mùa thu năm 2022. Đến tháng 9/2025, tình ở thành phố xấu đi nhanh chóng, buộc quân đội Ukraine phải thông báo đóng cửa với dân thường.

Kể từ đó, quân đội Ukraine cho biết các đơn vị Nga đã tìm cách vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kupiansk bằng nhiều biện pháp, trong đó có việc di chuyển qua các đường ống dẫn khí đốt hoặc cải trang thành dân thường.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy tác chiến – chiến lược “Dnipro” của Ukraine , ông Oleksiy Belsky từng cho rằng mục tiêu hàng đầu của Moscow tại vùng Kharkiv là kiểm soát thành phố Kupiansk.