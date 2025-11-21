Thế giới 24h: Kế hoạch hòa bình cho Ukraine bị rò rỉ, châu Âu phản đối

Mỹ được cho là đang gây sức ép để Tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình mới (ảnh: Reuters)

Châu Âu phản đối, Mỹ im lặng về kế hoạch hòa bình 28 điểm

Hôm 20/11, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho rằng, việc kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine bị báo giới nắm được là kết quả của một vụ rò rỉ.

“Chắc hẳn họ lấy nó từ K.”, ông Witkoff bình luận trên mạng xã hội X, sau đó xóa bài đăng.

Không rõ K. mà ông Witkoff đề cập là ai.

Hôm 20/11, 2 nguồn tin nói với Reuters rằng, Washington đang gây sức ép để Tổng thống Ukraine Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình trong bối cảnh quân đội Nga giành thế chủ động trên chiến trường và chính quyền của ông Zelensky suy yếu do bê bối tham nhũng.

Một số nước châu Âu phản đối kế hoạch này.

“Người Ukraine muốn hòa bình – một nền hòa bình công bằng, tôn trọng chủ quyền và bền vững. Nhưng hòa bình không thể là sự đầu hàng”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói hôm 20/11.

Tại Anh, Văn phòng Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố: “Chỉ có người dân Ukraine mới có quyền quyết định tương lai của mình”.

Phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại EU, bà Kaja Kallas – đại diện chính sách đối ngoại EU – cho biết, các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận về “những tin tức mới nhất” về Ukraine.

Theo bà Kallas, để giải quyết xung đột ở Ukraine, cần có sự đồng thuận của cả Ukraine và châu Âu.

Nga – Mỹ chưa công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20/11 cho biết: “Để đạt được một nền hòa bình lâu dài, Nga và Ukraine phải chấp nhận những nhượng bộ khó khăn, nhưng cần thiết”.

Trung Quốc: Hợp tác thương mại với Nhật Bản bị tổn hại nghiêm trọng

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 20/11 cho biết, hợp tác thương mại Trung – Nhật đã “bị tổn hại nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản rút lại những bình luận về đảo Đài Loan (Trung Quốc) nếu không muốn đối mặt hậu quả.

Tàu chở hàng cập cảng ở Thâm Quyến, Trung Quốc (ảnh: Reuters)

“Những phát biểu sai lầm của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan đã làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng chính trị trong quan hệ Trung – Nhật và gây tổn hại nặng nề đến các hoạt động kinh tế, thương mại song phương”, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian nói.

“Nếu phía Nhật Bản vẫn kiên trì với hành động đó và tiếp tục đi theo con đường sai lầm, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và mọi hậu quả sẽ do Nhật Bản gánh chịu”, ông He nói.

Theo UN COMTRADE (Cơ quan dữ liệu Thương mại Quốc tế của Liên hợp quốc), Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Nhật Bản, sau Mỹ.

Hôm 19/11, Trung Quốc đã thông báo ngừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản.

Bình luận hôm 20/11, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản – ông George Glass – cho biết, Mỹ sẽ “tiếp tục sát cánh” cùng Nhật Bản trước áp lực từ Trung Quốc.

Hàn Quốc: Mải xem điện thoại, lái phà làm phà chở 267 người gặp nạn

Hôm 20/11, giới chức Hàn Quốc đã bắt giữ thuyền phó và người lái của phà Queen Jenuvia với cáo buộc gây thương tích do cẩu thả, liên quan đến vụ con phà chở 267 người mắc cạn trên đảo hoang.

Vụ việc xảy ra hôm 19/11, khiến giới chức Hàn Quốc phải tiến hành một chiến dịch giải cứu trong đêm. Không có hành khách nào bị thương, nhưng một số người phải nhập viện do suy nhược thần kinh.

Ban đầu, thuyền phó khai rằng vụ tai nạn xảy ra do vô lăng gặp trục trặc khi điều khiển, nhưng sau đó thừa nhận bản thân đã bất cẩn do mải sử dụng điện thoại.

Theo các nhà điều tra, thuyền phó đã mất tập trung do mải đọc tin tức trên điện thoại, khiến phà Queen Jenuvia (nặng 26.546 tấn) mắc cạn trên một hòn đảo hoang ngoài khơi quận Sinan, cách Seoul khoảng 366 km về phía nam.

Khi thuyền phó nhận ra tình hình, con phà chỉ còn cách đảo khoảng 100 mét và không thể chuyển hướng.

Người lái phà (quốc tịch Indonesia) cũng bị giới chức Hàn Quốc bắt giữ với cáo buộc lơ là nhiệm vụ.