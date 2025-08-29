Ông Zelensky lên tiếng sau đòn tập kích dữ dội của Nga với 629 tên lửa và UAV

Ukraine thông báo đã huy động 500 nhân viên cứu hộ và 1.000 cảnh sát tới hiện trường ở nhiều khu vực sau cuộc tập kích của Nga hôm 28/8. Ảnh: Reuters.

“Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa chung cư bình thường ở Kiev sau đòn tập kích của Nga. Đây là một cuộc tấn công quy mô lớn nữa nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi. Lại có người chết. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em”, ông Zelensky thông báo trên mạng xã hội X, cho rằng Moscow đã chọn “tên lửa thay vì bàn đàm phán, thay vì hòa bình”.

Ông Zelensky nhấn mạnh, việc Nga tiếp tục gia tăng tấn công cho thấy họ “không hề lo ngại hậu quả”, bởi vẫn có những nước “nhắm mắt làm ngơ và tìm lý do biện hộ cho Nga”.

Tổng thống Ukraine kêu gọi cả Trung Quốc, Hungary cùng các quốc gia từng kêu gọi ngừng bắn cần phải lên tiếng mạnh mẽ trước loạt tấn công mới. Ông cũng kêu gọi phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt để Moscow phải chịu trách nhiệm “cho từng đòn tập kích, cho từng ngày của cuộc xung đột”.

Trước đó, không quân Ukraine cho biết, trong đêm 27 và rạng sáng 28/8, Nga đã tiến hành đợt tập kích quy mô lớn với 629 vũ khí trên không, gồm 598 máy bay không người lái (UAV) cùng 31 tên lửa các loại, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, Iskander-M và tên lửa hành trình Kh-101.

Một khu nhà bị hư hại do trúng tên lửa Nga ở Kiev. Ảnh: Libkos/Getty Images.

Đòn tập kích tầm xa của Nga đã đánh trúng 13 địa điểm tại Kiev, khiến ít nhất 16 người chết và 38 người bị thương, nhà chức trách Ukraine cho biết.

Nhiều tòa nhà ở Kiev bị hư hại, trong đó có cả văn phòng phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, hai quả tên lửa đã rơi cách tòa nhà của phái bộ chỉ khoảng 50 mét trong vòng 15 giây.

Dù không có nhân viên nào bị thương, hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều cửa kính vỡ nát và nội thất bên trong bị hư hại. Một phát ngôn viên EU khẳng định phái bộ vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tại Kiev vẫn tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát và nỗ lực khống chế các đám cháy sau cuộc tập kích tầm xa của Nga.