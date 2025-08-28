Chuyên gia quân sự nhận định việc tàu ngầm Nga và Trung Quốc lần đầu tuần tra chung

Hình ảnh lễ khai mạc cuộc tập trận “Liên hợp trên biển – 2025” giữa hải quân Nga và Trung Quốc vào đầu tháng này ở Vladivostok. Ảnh: VCG.

Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, hoạt động tuần tra chung diễn ra ngay sau khi kết thúc cuộc tập trận “Liên hợp trên biển – 2025” ở vùng biển Nhật Bản.

Tham gia tuần tra có tàu ngầm Volkhov, lớp Kilo thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga và một tàu ngầm của hải quân Trung Quốc. Hai tàu ngầm cùng di chuyển trên tuyến hải trình đã định sẵn tại biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tàu trở về căn cứ.

Phía Trung Quốc đã xác nhận cuộc tuần tra tàu ngầm chung với Nga. Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, trong giai đoạn tập trận, lực lượng hai nước phối hợp diễn tập phòng không, tác chiến hải quân, chống ngầm và bảo vệ khu neo đậu gần thành phố Vladivostok của Nga. Đến ngày 6/8, tàu ngầm Trung Quốc và tàu ngầm Nga phối hợp tuần tra trên biển. Hoạt động tuần tra chung kết thúc vào ngày 20/8 ở tây Thái Bình Dương.

Ông Trương Quân Xá, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng hoạt động tuần tra tàu ngầm chung phản ánh mức độ tin cậy chiến lược cao giữa Nga và Trung Quốc. Việc duy trì liên lạc giữa các tàu ngầm đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và trao đổi sâu rộng.

“Tàu ngầm có khả năng ẩn mình dưới biển, mang lại sức răn đe lớn. Việc tuần tra chung cho thấy hai hải quân hai nước có thể phối hợp hiệu quả dưới mặt nước. Qua các cuộc tập trận và tuần tra, năng lực bảo đảm an ninh, ổn định hàng hải chung của Nga và Trung Quốc đang được nâng lên đáng kể”, ông Trương nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Hiểu Cương khẳng định các cuộc tập trận và tuần tra trên biển nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa quân đội hai nước, không nhằm vào bên thứ ba và cũng không liên quan đến tình hình quốc tế hay khu vực hiện nay.