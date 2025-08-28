"Ông lớn" NATO canh cánh nỗi lo bị tên lửa Nga đe dọa

Oanh tạc cơ Nga phóng tên lửa hành trình Kh-101. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia (RUSI) – cơ quan tư vấn quốc phòng hàng đầu ở Anh – London cần xây dựng lá chắn tên lửa vững chắc quanh các căn cứ quân sự trọng yếu. Đây là những mục tiêu mà Moscow nhiều khả năng nhắm tới bằng tên lửa tầm xa, tờ Newsweek đưa tin.

Từ sau khi mở chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraine đầu năm 2022, Nga đã công bố nhiều loại vũ khí hiện đại mà nước này khẳng định là rất khó, thậm chí không thể bị hệ thống phòng không phương Tây đánh chặn, báo cáo của RUSI cho biết.

Sidharth Kaushal, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại RUSI, nhấn mạnh: “Mối đe dọa tên lửa Nga sẽ trở nên cấp thiết hơn trong hai thập kỷ tới”.

Theo báo cáo, mối đe dọa lớn nhất ở thời điểm hiện tại đối với các căn cứ quân sự của Anh – quốc gia thành viên NATO, là tên lửa hành trình Nga, trước khi Moscow triển khai hàng loạt các loại vũ khí thử nghiệm mới.

Hiện tại, Nga mới chỉ triển khai hạn chế tên lửa tầm trung Oreshnik và ưu tiên bố trí tên lửa siêu vượt âm để răn đe Mỹ. Tuy nhiên, Anh vẫn cần nhanh chóng tìm cách đối phó với các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo hay siêu vượt âm của Nga.

Đồ họa mô phỏng các mối đe dọa tấn công tầm xa của Nga đối với Anh. Ảnh: RUSI.

Theo RUSI, trong 5 năm tới, tên lửa hành trình Nga sẽ là mối đe dọa chủ yếu với Anh. Từ giữa thập niên 2030, mối đe dọa sẽ mở rộng. Và sau năm 2040, việc xây dựng lá chắn chống lại phương tiện lượn siêu vượt âm sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu.

Một quan chức quân sự Anh tiết lộ nước này từng mô phỏng kịch bản Nga tấn công giống cách tập kích tầm xa ở Ukraine. Quan chức này thừa nhận: “Kết quả không mấy khả quan”.

Không quân Hoàng gia Anh thừa nhận một số tên lửa trong mô phỏng đã xuyên thủng phòng tuyến, điều này càng củng cố nhận định rằng London cần khẩn trương tăng cường phòng thủ.

Giới chuyên gia nhận định các hệ thống phòng không khó có thể đánh chặn toàn bộ các đợt tấn công ồ ạt như cách Nga thường thực hiện. Tuy nhiên, nếu được bố trí phù hợp, mạng lưới phòng không nhiều lớp có thể giảm thiểu phần nào mối nguy hiểm.