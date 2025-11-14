Vụ tham nhũng chấn động Ukraine: Ông Zelensky "xuống tay" với doanh nhân thân cận

Timur Mindich, chủ mưu vụ án tham nhũng quy mô lớn ở Ukraine vẫn đang lẩn trốn (ảnh: Pravda)

Trong sắc lệnh được công bố hôm 13/11, cả Mindich và Tsukerman đều mang quốc tịch Israel. Lệnh trừng phạt do ông Zelensky ký, được Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine thông qua trước đó, có hiệu lực trong vòng 3 năm.

Hôm 10/11, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) công bố vụ án tham nhũng và rửa tiền quy mô lớn xảy ra trong hoạt động của Energoatom, với tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu USD. Mindich và Tsukerman, 2 nghi phạm trong vụ án, trước đó đã trốn khỏi Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko hôm 13/11 cho biết, chính phủ là bên đề xuất lệnh trừng phạt đối với Mindich và Tsukerman.

“Trong một phiên họp bất thường, nội các đã gửi đề xuất để Hội đồng An ninh Quốc phòng xem xét, áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân Timur Mindich và Oleksandr Tsukerman”, bà Svyrydenko nói.

Các biện pháp trừng phạt đối với 2 nghi phạm bao gồm: Phong tỏa tài sản, tước bỏ toàn bộ giải thưởng nhà nước Ukraine và các danh hiệu khác, đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại ở Ukraine, chặn việc rút vốn khỏi Ukraine, cấm sử dụng tần số vô tuyến, cấm mua hoặc nhận quyền sở hữu đất đai tại Ukraine…

Trong thông báo hôm 11/11, NABU cho biết họ đã khởi tố 8 nghi phạm với các cáo buộc nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và trục lợi bất hợp pháp. Timur Mindich – người từng cùng với ông Zelensky sáng lập Công ty truyền thông Kvartal 95 – được cho là một trong các “thủ lĩnh” của đường dây tham nhũng. Oleksandr Tsukerman bị cáo buộc làm việc chung hoặc hoạt động dưới quyền Mindich.

Theo Ukrainska Pravda, Tsukerman cũng đang bị điều tra tại Mỹ trong một vụ án rửa tiền khác.

Hôm 13/11, Bloomberg (báo Mỹ) tiết lộ cuộc phỏng vấn mới của ông Zelensky, trong đó có đoạn: “Tổng thống Ukraine cho biết, kể từ khi cuộc điều tra tham nhũng được công bố, ông chưa từng nói chuyện với Mindich”.

Bloomberg cũng trích dẫn một số phát biểu của ông Zelensky rằng “điều quan trọng nhất là bản án đối với những kẻ có tội” và “tổng thống của một quốc gia thời chiến thì không thể có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào”.