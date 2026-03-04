Israel không kích quy mô lớn vào Tehran, Iran 'thề' đáp trả quyết liệt

Theo IDF, cuộc không kích quy mô lớn vào Tehran hôm nay (4/3) đánh dấu đợt tấn công thứ 10 của quân đội Israel kể từ khi các lực lượng Tel Aviv phối hợp với đồng minh Mỹ mở chiến dịch quân sự chống Iran hôm 28/2.

Trước đó, IDF thông báo quân đội nước này đêm 3/3 đã tập kích các trung tâm chỉ huy được lực lượng an ninh nội bộ đáng gờm của Iran và dân quân Basij sử dụng.

“Chúng tấn công khá dữ dội đêm qua. Đó là một đêm tồi tệ. Tôi không biết chính xác chúng tấn công vào đâu, nhưng cảm giác như mình nghe thấy tiếng nổ xung quanh”, một cư dân ở phía bắc Tehran chia sẻ với đài CNN.

"Chúng tôi muốn rời khỏi thành phố và chạy trốn lên vùng núi. Nhưng chúng tôi cũng không biết các khí tài quân sự ở đâu nên rất khó để nói nơi nào sẽ an toàn", một cư dân khác ở thủ đô Iran bày tỏ.

Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về các vụ nổ ở nhiều nơi trên toàn quốc vào sáng 4/3. Cách đây vài phút, các hãng thông tấn trong khu vực đã đồng loạt đưa tin về một vụ nổ lớn ở phía đông thủ đô Tehran.