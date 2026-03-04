Israel không kích quy mô lớn vào Tehran, Iran 'thề' đáp trả quyết liệt
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đang tiến hành một đợt tấn công “quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran ở Tehran.
Theo IDF, cuộc không kích quy mô lớn vào Tehran hôm nay (4/3) đánh dấu đợt tấn công thứ 10 của quân đội Israel kể từ khi các lực lượng Tel Aviv phối hợp với đồng minh Mỹ mở chiến dịch quân sự chống Iran hôm 28/2.
Trước đó, IDF thông báo quân đội nước này đêm 3/3 đã tập kích các trung tâm chỉ huy được lực lượng an ninh nội bộ đáng gờm của Iran và dân quân Basij sử dụng.
“Chúng tấn công khá dữ dội đêm qua. Đó là một đêm tồi tệ. Tôi không biết chính xác chúng tấn công vào đâu, nhưng cảm giác như mình nghe thấy tiếng nổ xung quanh”, một cư dân ở phía bắc Tehran chia sẻ với đài CNN.
"Chúng tôi muốn rời khỏi thành phố và chạy trốn lên vùng núi. Nhưng chúng tôi cũng không biết các khí tài quân sự ở đâu nên rất khó để nói nơi nào sẽ an toàn", một cư dân khác ở thủ đô Iran bày tỏ.
Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về các vụ nổ ở nhiều nơi trên toàn quốc vào sáng 4/3. Cách đây vài phút, các hãng thông tấn trong khu vực đã đồng loạt đưa tin về một vụ nổ lớn ở phía đông thủ đô Tehran.
Hãng CNN và tờ Times of Israel dẫn tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một máy bay chiến đấu F-35 của không quân nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu YAK-130 của Iran trên bầu trời Tehran. IDF tuyên bố, đây là lần đầu tiên máy bay tàng hình thế hệ thứ năm này bắn hạ máy bay có người lái của đối phương.
Vụ việc này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng 40 năm, không quân Israel không chiến với máy bay có người lái. Lần cuối cùng máy bay chiến đấu của Israel bắn hạ máy bay có người lái của quân địch là vào ngày 24/11/1985, trên bầu trời Lebanon. Trong vụ việc đó, một chiếc F-15 của Israel đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-23 của Syria.
Không quân Iran hiện sở hữu nhiều chiến đấu cơ cũ của Mỹ và Liên Xô. Chiếc YAK-130 “Mitten” là máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ 2 chỗ ngồi tốc độ cận âm, khó có thể sánh được với F-35 hiện đại.
Theo một tuyên bố mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Gideon Sa'ar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Tel Aviv chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự chống Iran.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua
Ông Vương Nghị đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc về việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực thông qua "đối thoại và tham vấn".
"Các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ đã đạt được những tiến triển đáng kể, trong đó cũng tính đến những lo ngại về an ninh của Israel. Đáng tiếc, quá trình này đã bị gián đoạn vì các cuộc tấn công quân sự. Trung Quốc kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát", nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh bày tỏ.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh nước này phản đối các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran, với lý do "việc sử dụng vũ lực không thể thực sự giải quyết vấn đề, mà sẽ tạo ra các vấn đề mới và để lại những hậu quả nghiêm trọng".
Theo đài CNN, Trung Quốc hiện phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập khẩu nhiên liệu từ các quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh. Song, nguồn cung này hiện bị đe dọa do cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Mỹ, Israel và Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một mục tiêu chiến lược thuộc quân đội Mỹ ở Ấn Độ Dương.
Hãng tin Wana trích dẫn thông cáo số 19 cho chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" của IRGC cho hay một tàu khu trục của Mỹ đã bị các tên lửa Qadr-380 và Talaeiyeh của Hải quân Iran bắn trúng khi đang được tàu tiếp tế tiếp nhiên liệu từ ở ngoài khơi Ấn Độ Dương, cách bờ biển Iran khoảng 650km.
IRGC cho biết thêm, dựa trên vào các báo cáo tình báo, một đám cháy lớn đã bùng phát trên boong của 2 tàu sau vụ tấn công, khiến bầu trời trên Ấn Độ Dương tối sầm vì khói đen bốc lên mù mịt.
Quân đội Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.
Trong tuyên bố chính thức thứ 15, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong 5 ngày qua đã nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, trái ngược với phát biểu trước đây của họ rằng các mục tiêu quân sự là chính.
Các thành viên IRGC tham gia một cuộc diễu binh ở Iran. Ảnh: SIPA
Theo tuyên bố của IRGC, trường học, bệnh viện, sân vận động, nhà hàng và hội trường cưới nằm trong số các địa điểm ở Iran đã bị tấn công. IRGC thống kê hơn 700 thường dân Iran đã thiệt mạng và một số người khác bị thương vì hỏa lực của Mỹ và Israel.
"Không một tội ác và vụ giết hại thường dân vô tội nào sẽ không bị trừng phạt. Các hoạt động chống lại Mỹ và Israel sẽ tiếp tục ở mức độ sâu rộng và tiên tiến hơn”, IRGC nhấn mạnh.
Theo hãng tin Wana, IRGC cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế và nhân quyền phá vỡ sự im lặng và truy cứu trách nhiệm của "những kẻ gây ra tội ác".
Hiện cả Mỹ và Israel đều chưa lên tiếng bình luận về cảnh báo mới của IRGC.
Theo báo Guardian, quân đội Sri Lanka đã cứu sống ít nhất 30 người trên một tàu chiến Iran đang chìm gần vùng biển Sri Lanka.
Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết hải quân nước này đã điều động một đội cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Iran.
Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath nói với quốc hội rằng các thủy thủ bị thương trong phi hành đoàn gồm 180 thành viên của chiến hạm Iran gặp nạn đã được đưa đến một bệnh viện ở phía nam Sri Lanka. Ông Herath không cung cấp thêm chi tiết, bao gồm cả nguyên nhân khiến tàu chìm, nhưng tuyên bố Sri Lanka sẽ có hành động thích hợp.
Theo truyền thông địa phương, chiến hạm gặp nạn là tàu khu trục Iris Dena của Hải quân Iran. Các nguồn thạo tin tiết lộ tàu khu trục này đã phát tín hiệu cầu cứu ngoài khơi bờ biển Galle, phía nam Sri Lanka.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố nước này sẽ loại bỏ bất kỳ nhân vật nào được lựa chọn kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong đợt không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2.
Báo Times of Israel dẫn lời ông Katz phát biểu hôm 4/3: “Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được chính quyền Iran bổ nhiệm để tiếp tục dẫn dắt kế hoạch tiêu diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các quốc gia trong khu vực sẽ là mục tiêu cần bị loại bỏ mà không cần tranh cãi. Nhà lãnh đạo đó là ai hay đang trú ẩn ở đâu cũng không quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục dốc toàn lực hành động cùng các đối tác Mỹ để triệt phá năng lực của chính quyền Tehran và tạo điều kiện cho người dân Iran lật đổ và thay thế chế độ”, ông Katz nhấn mạnh.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay (4/3) tuyên bố họ đã phóng hơn 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong ngày thứ 5 của cuộc xung đột ở Trung Đông.
“Vài giờ trước, đợt tấn công thứ 17 của chiến dịch 'Lời hứa chân thật 4' đã diễn ra, trong đó lực lượng không quân IRGC phóng khoảng 40 tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel”, một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước Iran cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đám đông tham gia một cuộc tuần hành ở Tehran than khóc vì cái chết của Lãnh tụ tối cao Khamenei trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2. Ảnh: WANA
Theo báo Guardian, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, người dân nước này sẽ tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao Khamenei trong một buổi lễ diễn ra vào lúc 22h giờ địa phương ngày 4/3 (1h30 giờ Việt Nam ngày 5/3) tại khu cầu nguyện Imam Khomeini ở thủ đô Tehran. Buổi lễ sẽ kéo dài 3 ngày và lịch trình tang lễ sẽ được thông báo khi hoàn tất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ ngừng mọi giao thương với Tây Ban Nha, sau khi Madrid không cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của Tây Ban Nha trong chiến dịch tấn công Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WANA
Theo hãng tin BBC, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 3/3, ông Trump cho biết Tây Ban Nha đã cư xử "tồi tệ". "Tôi có thể ngày mai hoặc thậm chí ngay hôm nay dừng mọi thứ liên quan đến Tây Ban Nha, mọi hoạt động thương mại liên quan đến Tây Ban Nha ... Chúng tôi không muốn dính dáng gì đến Tây Ban Nha".
Hiện chưa rõ liệu chính quyền Trump có thực hiện lời đe dọa này hay không hoặc Washington sẽ hành động như thế nào để ngăn chặn giao thương với một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, một trong số ít các nhà lãnh đạo cánh tả ở châu Âu, hôm 1/3 cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là "sự can thiệp quân sự phi lý, nguy hiểm", vi phạm luật pháp quốc tế. Các quan chức ở Madrid cũng tuyên bố sẽ cấm Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở miền nam Tây Ban Nha cho chiến dịch quân sự chống Iran, với lý do động thái sẽ vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Giới quan sát nhận định, các phát biểu của lãnh đạo Nhà Trắng đã làm gia tăng căng thẳng hiện có giữa hai nước, vốn đã xấu đi sau khi chính phủ Tây Ban Nha phản đối việc ông Trump yêu cầu các đồng minh NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng.
Tổng thống Mỹ hôm 3/3 đã bày tỏ sự thất vọng vì chính quyền Madrid từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, trái ngược với sự chấp thuận của nhiều quốc gia châu Âu khác. Ông Trump trước đó thậm chí đã gợi ý nên áp các biện pháp trừng phạt kinh tế với Tây Ban Nha.
Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút sáng 4/3 cho biết quân đội nước này đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa hành trình gần thành phố Al Kharj ở miền trung đất nước. Nhà chức trách địa phương không nói rõ liệu có thương vong hay thiệt hại nào do vụ đánh chặn gây ra hay không.
Al Kharj nằm cách thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút khoảng 85km về phía đông nam. Căn cứ không quân Prince Sultan tọa lạc gần đó. Cơ sở này là căn cứ của Không quân Ảrập Xêút, nhưng trước đây được biết đến là nơi đồn trú của máy bay quân sự Mỹ.
Theo báo Guardian, đài truyền hình quốc gia Iran đã đưa tin về các vụ nổ xung quanh thủ đô Tehran của nước này lúc rạng sáng nay (4/3).
Diễn biến xảy ra khi các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran đã bước sang ngày thứ 5, trong đó một địa điểm hạt nhân của Tehran đã bị nhắm mục tiêu. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran trên khắp Vùng Vịnh đang dấy những lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.
Hình ảnh các tòa nhà bị hư hại xung quanh quảng trường Ferdowsi ở Tehran sau một cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Iran ngày 3/3. Ảnh: EPA
Hãng thông tấn Qatar (QNA) sáng 4/3 đưa tin các lực lượng an ninh Doha vừa bắt giữ 10 đối tượng bị cáo buộc làm gián điệp cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
“Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận có liên hệ với IRGC và được giao nhiệm vụ thực hiện nhiều hoạt động gián điệp và phá hoại… Có 7 người trong số đó được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về cơ sở hạ tầng quan trọng và quân sự của Qatar, trong khi các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ phá hoại và đã được huấn luyện sử dụng máy bay không người lái (UAV). Nhà chức trách Qatar đã tịch thu từ các đối tượng nhiều thiết bị liên lạc và công nghệ cũng như dữ liệu vị trí tọa độ của nhiều cơ sở và công trình nhạy cảm”, QNA cho hay.
Theo các hãng tin BBC và Al Jazeera, vài giờ sau khi Israel và Mỹ phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, Tehran đã tiến hành các cuộc tập kích trả đũa nhằm vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Vùng Vịnh như Bahrain, Ảrập Xêút, Qatar, Iraq và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).
Các quốc gia Vùng Vịnh cho biết các cuộc tấn công của Iran ban đầu tập trung vào những mục tiêu quân sự của Mỹ, nhưng sau đó đã mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm khách sạn, sân bay và các cơ sở năng lượng của những nước láng giềng.
Trong 4 ngày qua, các cuộc tấn công của Iran vào các nước Vùng Vịnh đã gia tăng. Các chính phủ trong khu vực tuyên bố đã đánh chặn một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Tehran.
Trong một cuộc họp báo hôm 3/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al Ansari nhấn mạnh: "Tất cả các lằn ranh đỏ đã bị vượt qua. Các cuộc tấn công vào chủ quyền của chúng tôi diễn ra liên tục. Có những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng, vào khu dân cư của chúng tôi. Hậu quả của chúng rất rõ ràng. Khi nói đến khả năng đáp trả, tất cả các lựa chọn đều nằm trong tay giới lãnh đạo của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm rõ rằng những cuộc tấn công như thế này sẽ không thể tránh bị đáp trả".
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Iran. Còi báo động đã vang lên tại Beersheba và các khu vực xung quanh ở miền nam Israel. IDF tuyên bố đang nỗ lực đánh chặn và giải mã các tên lửa trên.
Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel bắn chặn một tên lửa tối 3/3. Ảnh: EPA
Báo Times of Israel dẫn lời các chuyên gia y tế nói hiện chưa có báo cáo nào về thương vong trong vụ việc.
Theo Bộ Chỉ huy Hậu phương IDF, người dân ở những khu vực có còi báo động hiện có thể rời khỏi hầm trú bom, nhưng vẫn nên ở gần đó.
Quân đội Israel thông báo đã phát hiện và đã đánh chặn thành công một số tên lửa bay từ Lebanon vào lãnh thổ nước này lúc sáng sớm nay (4/3) theo giờ địa phương.
Theo đài CNN, còi báo động đã vang lên khắp miền bắc Israel trước khi các vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra.
“Phần lớn các tên lửa đã bị Không quân Israel bắn chặn và một vật thể khác rơi xuống khu vực đó. Không có thương vong nào được báo cáo”, quân đội Israel cho biết thêm.
Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với 16 làng ở Lebanon trước các cuộc tấn công sắp tới vào nước láng giềng. IDF đã triển khai binh sĩ tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon nhằm loại bỏ các mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Trả lời phỏng vấn báo Times of Israel sáng nay (4/3), một quan chức Israel nói Tel Aviv đã rút bớt nhân sự làm việc tại đại sứ quán ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) vì “một số âm mưu khủng bố nhằm vào nhân viên ngoại giao trong những ngày qua”.
Trong thông cáo đưa ra sau đó, Bộ Ngoại giao Israel xác nhận: “Trước những mối đe dọa cụ thể đối với các phái đoàn Israel tại UAE và theo yêu cầu của nhiều cơ quan an ninh, những nhân viên không thiết yếu đã được sơ tán”.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Israel tiết lộ, 2 âm mưu tấn công khủng bố gần đây ở UAE là một phần trong "nỗ lực cụ thể nhằm truy lùng các viên chức đối ngoại của Tel Aviv”.
Cuộc xung đột ở Iran đã khiến giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Theo dữ liệu do hãng S&P Global Commodities at Sea chia sẻ với hãng tin CNN, chỉ có 2 tàu chở dầu và hóa chất đi qua tuyến đường thủy quan trọng này vào ngày 2/3. Con số này đã giảm so với mức 5 tàu chở dầu và hóa chất đi qua eo biển Hormuz hôm 1/3, ngày thứ 2 sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran.
Thông thường, mỗi ngày có khoảng 60 tàu chở dầu và hóa chất đi qua qua eo biển Hormuz, vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mà thế giới tiêu thụ.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng nay (4/3) đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video do camera gắn trên các thiết bị trinh sát của Mỹ quay, ghi lại khoảnh khắc bãi tập trung máy bay không người lại (UAV) quân sự của Iran bị tên lửa tầm xa, có độ chính xác cao tấn công.
Video: CENTCOM
“Các UAV cảm tử của Iran đã trở thành mối đe dọa ở Trung Đông trong suốt nhiều năm. Giờ đây những khí tài đó không còn là mối đe dọa nữa”, thông cáo của CENTCOM viết.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ không nêu vị trí diễn ra cuộc tập công cũng như loại tên lửa nào đã được sử dụng.
Một nguồn tin nói với đài CNN rằng văn phòng của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Riyadh, Ảrập Xêút cũng bị tập kích trong vụ máy bay không người lái nghi (UAV) của Iran tấn công khu phức hợp đại sứ quán Mỹ hôm 2/3. Theo nguồn tin, tòa nhà của CIA trong khu phức hợp bị hưu hại đáng kể nhưng không có thương vong về người.
CIA từ chối bình luận về thông tin trên.
Đô đốc Brad Cooper, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Washington đã huy động hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự chống lại Iran và đã phá hủy 17 tàu của Tehran kể từ ngày 28/2.
“Nói một cách đơn giản, chúng tôi đang tập trung vào việc bắn hạ tất cả những thứ có thể bắn vào chúng tôi", ông Cooper tuyên bố trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 3/3.
Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper. Ảnh: Alarabiya
Theo hãng tin CNN, vị chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông này cũng mô tả chi tiết các cuộc tấn công “chính xác, không vấp phải kháng cự” của các máy bay ném bom Mỹ B-2 và B-1.
“Chúng tôi cũng đang đánh chìm lực lượng hải quân Iran - toàn bộ hải quân. Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm cả tàu ngầm hoạt động mạnh nhất của Iran đang bị thủng một lỗ ở thân. Trong nhiều thập kỷ, chế độ Iran đã quấy rối vận tải biển quốc tế. Ngày nay, không còn một tàu nào của Iran đang hoạt động ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz hay Vịnh Oman. Và chúng tôi sẽ không dừng lại", ", ông Cooper nhấn mạnh.
Tư lệnh CENTCOM có phát biểu trên 4 ngày sau khi Mỹ bắt đầu xúc tiến chiến dịch "Cơn cuồng nộ dữ dội" chống Iran. Các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay việc phá hủy Hải quân Iran là mục tiêu chính của chiến dịch này. Ông Cooper tiết lộ hơn 50.000 binh sĩ Mỹ cùng hơn 200 máy bay chiến đấu đã tham gia vào chiến dịch và các cuộc tấn công đang diễn ra liên tục 24/7.
Ông Cooper thống kê, để trả đũa các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, ông nhận định “khả năng tấn công của Tehran đang giảm dần”.
Theo hãng tin BBC, trong bài phát biểu tối 3/3, Thủ tướng Canada Mark Carney nhắc lại sự ủng hộ của nước này đối với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Ông Carney cũng lên án các cuộc tập kích của Iran nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Trung Đông.
Thủ tướng Canada Mark Carney
Thủ tướng Canada kêu gọi "tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ và Israel, tôn trọng các quy tắc ứng xử quốc tế". "Canada kêu gọi giảm leo thang xung đột nhanh chóng và sẵn sàng hỗ trợ đạt được mục tiêu này", ông Carney nói.
Ông Carney lưu ý thêm, sự tham gia ngoại giao kết hợp với cam kết về một giải pháp chính trị rộng hơn rất quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng và tránh một cuộc xung đột lớn hơn.
"Dân thường vô tội phải được bảo vệ và tất cả các bên phải cam kết tìm kiếm các thỏa thuận lâu dài để chấm dứt cả việc phổ biến vũ khí hạt nhân và chủ nghĩa cực đoan khủng bố", lãnh đạo chính phủ Canada nhấn mạnh.
Theo báo Times of Israel, hãng thông tấn Fars của Iran ngày 3/3 đã đưa tin về việc Hội đồng Chuyên gia lãnh đạo đang tiến hành bầu chọn lãnh tụ tối cao mới của nước này theo hình thức trực tuyến, song chưa rõ khi nào sẽ công bố kết quả.
Nguồn tin của báo New York Times tiết lộ, ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo tương lai của Iran.
Ông Mojtaba là nhân vật được cho là có quan hệ chặt chẽ với IRGC và thuộc phe bảo thủ cứng rắn tại Iran. Dù không giữ chức vụ chính thức trong bộ máy nhà nước, nhưng ông Mojtaba được nhiều nhà phân tích đánh giá có ảnh hưởng lớn trong hệ thống quyền lực của cha mình và từng bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt từ năm 2019.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng hôm 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận thông tin Israel đã thúc đẩy chính quyền của ông ra lệnh không kích Iran.
Đài ABC dẫn lời ông Trump cho hay: "Israel không phải là bên kéo chúng tôi vào xung đột, có thể chính Mỹ mới là bên buộc họ phải hành động. Chúng tôi đã đàm phán với Iran, nhưng theo đánh giá của tôi, họ sẽ tấn công trước. Nếu chúng tôi không tấn công trước, Iran sẽ làm điều đó".
Ông Trump cũng thừa nhận bị bất ngờ khi Iran chuyển hướng tấn công sang các nước láng giềng để đáp trả Mỹ và Israel. "Các quốc gia Trung Đông bị Tehran nhắm tới có lẽ cũng bị bất ngờ", nhà lãnh đạo Mỹ nói.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 3/3, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã kêu gọi Lebanon "hành động ngay để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa" trong nước bằng cách kiềm chế nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Ông Danon cũng cáo buộc Hezbollah đã vi phạm nghị quyết giải giáp vũ khí của Liên Hợp Quốc. “Với chính phủ Lebanon, Thủ tướng Nawaf Salam đã nói rằng Hezbollah phải giải giáp vũ khí. Ông ấy hoàn toàn đúng. Nhưng những tuyên bố không thể tháo dỡ được tên lửa. Tất cả chúng ta đều biết tuyên bố không ngăn chặn được khủng bố. Chỉ có hành động mới làm được điều đó”, ông Dannon lập luận, đồng thời cảnh báo Israel sẽ “hoàn thành công việc” để loại bỏ các mối đe dọa ở biên giới phía bắc của mình.
Theo hãng tin CNN, Đại sứ Dannon có phát biểu trên khi Israel đang tập kích gần như liên tục vào các mục tiêu thuộc Hezbollah ở Lebanon, trong bối cảnh nước này mở rộng chiến dịch quân sự sau các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.
Về phía Lebanon, Thủ tướng Salam tuyên bố chính phủ của ông “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn những kẻ chịu trách nhiệm và bảo vệ người dân Lebanon”. Ông khẳng định chính phủ Lebanon đã cấm các hoạt động quân sự của Hezbollah.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tối 3/3 đã cáo buộc Israel cố tình mở rộng quy mô xung đột ở Trung Đông. Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Baghaei cho biết: "Cuộc khủng hoảng khu vực là 'dự án' của chính quyền Israel và Mỹ đã bị kéo vào theo".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Anadolu
Phát ngôn viên Iran nhấn mạnh Tehran luôn chọn con đường ngoại giao và cuộc xung đột sẽ kết thúc khi Mỹ và Israel "dừng các hành động gây hấn".
"Chúng tôi không khơi mào cho cuộc xung đột, mà bị ép phải kháng chiến. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần hành động quyết liệt để buộc các bên gây hấn ngừng bắn trước khi các cuộc giao tranh nổ ra ở khắp khu vực. Ở thời điểm hiện tại, Iran vẫn chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ", ông Baghaei nói.
Theo Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 3/3 đã xác nhận về việc điều động tiêm kích Rafale để bảo vệ các căn cứ quân sự của nước này tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).
"Vào ngày 1/3, đã có một nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân của chúng tôi ở UAE bị UAV của Iran đánh trúng. Pháp đang duy trì hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng hải quân, không quân và lục quân ở UAE và chúng tôi có quyền can thiệp để đảm bảo an ninh cho họ", ông Barrot nhấn mạnh.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/3 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã kéo dài 4 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov nói: "Trong các cuộc trao đổi với giới chức Trung Đông, Tổng thống Putin đều cam kết sẽ chuyển cho Iran những quan ngại về các cuộc tấn công hạ tầng trong khu vực. Nga sẽ làm mọi thứ trong khả năng để góp phần làm dịu tình hình Trung Đông"
Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 3/3 đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
"Mỹ và Israel nói mục tiêu của họ là ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng những gì đang xảy ra ở Trung Đông có thể kích thích phản ứng hoàn toàn ngược lại. Nguy cơ vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân vượt khỏi tầm kiểm soát đang tăng lên", ông Lavrov cho biết.
Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Ông Lavrov cho rằng đã đến lúc Mỹ cần nhìn nhận lại vai trò của mình đối với các cường quốc hạt nhân khác.
Đài CBS dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ và một nguồn tin ở Trung Đông cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Dubai đã bị một máy bay không người lái (UAV) tình nghi của Iran tấn công.
UAV tấn công, gây cháy lãnh sự quán Mỹ ở Dubai. Video: CNN
Văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai xác nhận trên mạng xã hội X rằng đám cháy do "sự cố liên quan đến UAV" gần lãnh sự quán Mỹ đã được khống chế và không có ai bị thương trong vụ việc.
Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin thêm rằng UAV tập kích khuôn viên lãnh sự quán Mỹ ở Dubai đã rơi vào “bãi đậu xe liền kề tòa nhà lãnh sự quán”. Theo ông Rubio, tất cả nhân viên làm việc cho lãnh sự quán đều an toàn vì nhiều người đã rời đi trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu.
Một quan chức UAE nói lãnh sự quán đã đóng cửa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Một cảnh báo an ninh phát hành hôm 3/3 cho biết cả đại sứ quán Mỹ tại Abu Dhabi và lãnh sự quán ở Dubai đã “hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xin visa Mỹ, dịch vụ công dân Mỹ và dịch vụ công chứng cho đến ít nhất là ngày 4/3”.
Cảnh báo cũng cho hay các nhân viên chính phủ Mỹ tại UAE đã được yêu cầu trú ẩn tại chỗ. “Không đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán vì bất kỳ lý do gì”, cảnh báo nêu rõ.
Theo hãng tin CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/3 thông báo đã phá hủy một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, qua đó loại bỏ một thành phần then chốt trong năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
"Iran bắt đầu sử dụng khu phức hợp Minzadehei ở phía đông bắc Tehran sau khi các cơ sở hạt nhân khác bị hư hại trong chiến dịch không kích hồi tháng 6 năm ngoái. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các nhà khoa học hạt nhân của Tehran để tìm kiếm mục tiêu", IDF cho biết.
Cùng ngày, IDF cũng đăng tải một đoạn video để thông báo về việc phá hủy khoảng 300 bệ phóng tên lửa của Iran trong 24 giờ qua.
Israel bắn phá hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran. Video: RT
