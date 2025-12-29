Tổng thống Putin cảnh báo sắc lạnh Ukraine, ông Zelensky "phản pháo" gắt

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh TASS

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/12 nhấn mạnh rằng, Ukraine đã nhận được những điều khoản "tử tế từ những người thông minh ở phương Tây" trong giai đoạn đàm phán hòa bình vừa qua. Các điều khoản này bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phục hồi kinh tế và cả lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, theo ông, Kiev vẫn cố tình phớt lờ các đề xuất này và trì hoãn nhượng bộ, khiến chiến sự kéo dài.

"Đáng tiếc là giới lãnh đạo tại Kiev vẫn không khẩn trương giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Nếu Kiev không muốn chấm dứt xung đột một cách hòa bình, chúng ta vẫn sẽ đạt được toàn bộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự", ông Putin nói thêm trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội Nga.

Theo Điện Kremlin, trong chuyến thị sát thực địa, các chỉ huy quân đội Nga đã báo cáo với ông Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát các thị trấn Myrnohrad, Rodynske và Artemivka tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, cũng như Huliaipole và Stepnohirsk thuộc vùng Zaporizhzhia. Thông tin này được công bố trên kênh Telegram chính thức của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga liên quan đến Huliaipole và Myrnohrad, cho rằng đây là những thông tin sai sự thật.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết tình hình tại hai địa điểm này vẫn “khó khăn”, song các hoạt động phòng thủ của quân đội Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine cũng thông báo trên Telegram rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Huliaipole, đồng thời khẳng định “một phần đáng kể của thị trấn này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine”.

Reuters lưu ý rằng việc xác minh các tuyên bố trên chiến trường là rất khó khăn, do khả năng tiếp cận thông tin ở cả hai phía đều bị hạn chế, thông tin được kiểm soát chặt chẽ và tuyến đầu thường xuyên thay đổi. Truyền thông chủ yếu phải dựa vào hình ảnh vệ tinh hoặc dữ liệu định vị, vốn có thể không đầy đủ hoặc bị chậm trễ.

Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào Chủ nhật (28/12) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến với Nga. Những phát biểu của ông Putin, do hãng thông tấn nhà nước TASS đăng tải, được đưa ra sau một đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa của Nga nhằm vào Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga đang thể hiện rõ ý định tiếp tục chiến tranh, trong khi Kiev mong muốn hòa bình.