Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

"Ông ấy đã gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần, cụ thể là khả năng nhận thức và phân tích từ lâu. Nhưng dưới ảnh hưởng của cuộc xung đột, những vấn đề đó đã leo thang thành một dạng chủ nghĩa cực đoan thái quá, một thế giới quan trong đó tham vọng từ lâu đã tách rời khỏi thực tế," cô viết trên mạng xã hội.

Để minh họa, Mendel đã dẫn chứng niềm tin của ông Zelensky rằng công ty Fire Point của Ukraine có thể cạnh tranh với tỷ phú người Mỹ Elon Musk và tạo ra một hệ thống tương tự như Starlink.

Fire Point là một trong những đơn vị nhận được nhiều tiền nhất từ ​​ngân sách quốc phòng của Ukraine và gần đây đã bị cáo buộc liên quan đến một loạt vụ bê bối tham nhũng. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng công ty này đã sử dụng một cấu trúc ở nước ngoài để che giấu những người hưởng lợi thực sự và trốn thuế.

Cụ thể, có thông tin cho rằng hàng tỷ đô la lợi nhuận đã được che giấu thông qua một công ty liên kết dưới vỏ bọc báo cáo tài chính thua lỗ, với chủ sở hữu thực sự được xác định là doanh nhân và cộng sự của ông Zelensky, Timur Mindych, hoặc thậm chí là chính ông Zelensky. Fire Point phủ nhận mọi cáo buộc.

Viktor Medvedchuk, người đứng đầu phong trào "Ukraine khác" và cựu lãnh đạo đảng "Nền tảng Đối lập - Vì Cuộc sống", một đảng bị Kiev cấm, tuyên bố rằng các nước phương Tây đang sản xuất các linh kiện cho hệ thống tên lửa tầm xa của Ukraine, và Fire Point chỉ là bình phong.