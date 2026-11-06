Thủ tướng Thái Lan trấn an người dân sau đề xuất về túi sinh tồn

Thủ tướng Anutin Charnvirakul hôm nay khẳng định rằng Thái Lan "không đối diện bất kỳ nguy cơ nào về thiếu hụt lương thực", nhấn mạnh nước này là trung tâm nông nghiệp và quốc gia sản xuất thực phẩm quan trọng trên thế giới, có chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh, với nguồn cung trái cây, rau củ, gạo, sắn, đường và nhiều loại thực phẩm khác.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) cũng khuyến cáo người dân không tích trữ thực phẩm quy mô lớn, cho biết nguồn cung trong nước vẫn đáp ứng nhu cầu.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul phát biểu tại Bangkok ngày 2/9. Ảnh: AFP

Tổng thư ký NSC Chaipruak Doungprapat cho biết Bộ Nông nghiệp Thái Lan đã báo cáo lượng gạo dự trữ vẫn cao hơn nhu cầu tiêu thụ nội địa. Nguồn cung trứng và phần lớn hàng tiêu dùng cũng được bảo đảm.

Tuy nhiên, ông thừa nhận một số mặt hàng không thiết yếu như sản phẩm từ sữa và gia vị nấu ăn có thể đối mặt rủi ro thiếu hụt. Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ chuẩn bị biện pháp xử lý tình trạng mất cân đối, ngăn nguy cơ thiếu hàng trong nước.

Ông Chaipruak khuyến cáo các hộ gia đình duy trì lượng thực phẩm dự trữ hợp lý, chưa cần mua tích trữ với quy mô lớn do chính phủ và các cơ quan liên quan vẫn có đủ nguồn cung cùng kế hoạch ứng phó dự phòng. Ông kêu gọi người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy.

NSC đang chuẩn bị thành lập trung tâm điều hành quốc gia để theo dõi các cuộc khủng hoảng quốc tế, phối hợp với cơ quan chính phủ và giới học thuật nhằm bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng.

Ông Chaipruak khẳng định các cơ quan chức năng Thái Lan vẫn theo dõi liên tục các rủi ro, cập nhật biện pháp ứng phó và sẽ kịp thời phát cảnh báo công chúng. NSC cũng đang xem xét đề xuất thành lập kho dự trữ lương thực quốc gia.

Loạt phát biểu được các quan chức Thái Lan đưa ra sau khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) khuyến cáo người dân nên chuẩn bị bộ dụng cụ sinh tồn đủ dùng trong 72 giờ để ứng phó các tình huống khẩn cấp.