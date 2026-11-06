Để khách đu bám khi xe đang chạy, tài xế taxi bị xử phạt

Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police về trường hợp xe taxi BKS: 29E-426.XX trong quá trình lưu thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng (phường Kim Liên, Hà Nội), tài xế để hành khách thò người ra ngoài cửa xe, không thắt dây an toàn. Đáng chú ý, người trên xe còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người tham gia giao thông.

Hình ảnh người dân gửi đến cơ quan chức năng qua Hà Nội Smart Police.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sau đó đã chỉ đạo Đội CSGT số 3 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua tra cứu dữ liệu phương tiện, lực lượng chức năng xác định người điều khiển chiếc taxi trên là N.H.S. (SN 2001) đồng thời mời người này đến cơ quan Công an làm việc.

Tại buổi làm việc, anh N.H.S. đã thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu liên quan, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về hai lỗi: Để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Theo Nghị định 168, mức xử phạt đối với tài xế S. là 5,9 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

CSGT làm việc với tài xế taxi.

Ứng dụng Hanoi Smart Police (Cảnh sát Hà Nội thông minh) do Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ phát triển, ra mắt ngày 2/9/2026 nhằm tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng Công an trên môi trường số. Ứng dụng tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, gửi tín hiệu khẩn cấp SOS, đặt lịch làm việc với cơ quan Công an và tra cứu thông tin về an ninh, trật tự, giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Để gửi phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và giao thông, người dân có thể truy cập ứng dụng iHanoi, lựa chọn mục Smart Police, sau đó sử dụng chức năng phản ánh hiện trường để cung cấp thông tin, hình ảnh, video kèm địa điểm xảy ra vụ việc. Các phản ánh sẽ được lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.