Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' sau vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội, khiến 1 người tử vong

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 72/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên, tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo công điện, khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5/11, vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm của trường, khiến 1 người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho gia đình nạn nhân; tạo điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học của Trường THCS Kim Liên.

Lực lượng chức năng dập lửa vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trường THCS Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: CACC.

Thành phố được giao phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng yêu cầu chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường phổ thông.

Bộ cũng cần khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Các địa phương, đơn vị phải khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.