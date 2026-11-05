Nga và các nước phản ứng với kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

Các ứng viên đảng Dân chủ ở Nam Carolina ăn mừng chiến thắng trong đêm 3/11. (Ảnh: AP)

Hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov: “Hãy chờ kết quả cuối cùng. Ban lãnh đạo đảng Dân chủ có cách tiếp cận rất tiêu cực về quan hệ với Nga. Điều đó chẳng có gì mới”.

“Lập trường nguyên tắc và nhất quán của chúng tôi về Ukraine, cũng như chính sách đối ngoại nói chung, không dựa trên những tính toán ngắn hạn và đương nhiên không phụ thuộc vào những biến động của tình hình chính trị tại các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc theo đúng chỉ thị của Tổng thống Liên bang Nga”, ông Ryabkov nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình nhà nước Nga về vấn đề này, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: “Tổng thống Trump vẫn đang tại nhiệm. Chúng tôi chân thành hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục các nỗ lực kiến tạo hòa bình. Một số nền tảng công việc đã được xây dựng. Một vòng đàm phán ba bên khác sẽ sớm diễn ra. Các cuộc đàm phán này gắn với những sáng kiến hòa bình và nhân đạo đã thành công. Chúng tôi hy vọng tất cả những điều đó sẽ tiếp tục. Xét cho cùng, đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ”.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Christel Schaldemose viết trong bài đăng trên mạng xã hội X: “Không phải vì mọi thứ giờ đây sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, mà bởi kết quả này có thể thúc đẩy sự ủng hộ dành cho Ukraine, quá trình chuyển đổi xanh và quan hệ với phần còn lại của thế giới. Nhưng Liên minh châu Âu (EU) phải tiếp tục con đường củng cố sức mạnh và tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là điều không phải bàn cãi”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez viết trên mạng xã hội X: “Hôm qua, người dân Mỹ đã bỏ phiếu chống lại những chính sách chỉ khiến người dân nghèo đi. Chống lại sự thù hận. Chống lại chủ nghĩa phân biệt giới tính. Chống lại việc phủ nhận biến đổi khí hậu và những đặc quyền của giới tinh hoa. Điều đó đã xảy ra ở Brazil. Và vừa xảy ra tại Mỹ. Điều đó sẽ sớm xảy ra ở Tây Ban Nha”.

Bà Alice Weidel - đồng lãnh đạo đảng cực hữu AfD Đức phát biểu với trang T-Online: “Ông Trump từng hứa với cử tri, rằng ông sẽ không theo đuổi chính sách đối ngoại mang tính can thiệp… Lời hứa bị phá vỡ đã quay lại khiến đảng Cộng hòa phải trả giá”.

Trả lời báo chí, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho rằng kết quả này sẽ “mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế”.

“Chúng ta đã chứng kiến đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, và người dân Mỹ đã lên tiếng”, ông nói.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/11: “Bất kể kết quả cuộc bầu cử này ra sao, liên minh Nhật - Mỹ vẫn là nền tảng trong chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản”.

“Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng biến động và bất ổn, một liên minh Nhật - Mỹ vững mạnh là điều thiết yếu để tối đa hóa lợi ích quốc gia của Nhật Bản, đồng thời bảo đảm hòa bình và ổn định trong cộng đồng quốc tế”.