Ông Zelensky muốn NATO bắn hạ tên lửa Nga, liệu có xảy ra?

Giới chức Washington bàn cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào Nga? Tờ The New York Times ngày 22-5 đưa tin rằng giới chức Mỹ đang thảo luận về khả năng cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công các địa điểm quân sự trên đất Nga - những nơi Nga phóng tên lửa và lựu pháo đi tấn công Ukraine. Đề xuất do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tuần trước. Đề xuất hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và không rõ có bao nhiêu quan chức Mỹ tán thành. Các quan chức thạo tin cho biết đề xuất vẫn chưa được chính thức trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden - người luôn giữ lập trường thận trọng và cho rằng việc cho phép này sẽ có nguy cơ bùng phát “Thế chiến thứ ba”. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller từ chối bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ liên quan chính sách đối với Ukraine. Trước đó, ngày 21-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng việc Ukraine yêu cầu phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đã rơi vào trạng thái “hoảng loạn hoàn toàn” khi quân đội Nga tiếp tục tiến lên đặc biệt ở Kharkiv, theo đài RT. Theo ông Peskov, Tổng thống Zelensky đang rơi vào tình thế “khó khăn nhất” trên tiền tuyến do cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng vấn đề của quân đội Ukraine là do phương Tây cung cấp vũ khí không ổn định. “Tốc độ ổn định [của các lô hàng từ phương Tây] là không có. Và quan trọng nhất là ngay cả khi tốc độ chuyển giao quân sự ổn định được khôi phục cũng sẽ không cho phép quân đội Ukraine lật ngược tình thế” - ông Peskov nói thêm. Phía Ukraine chưa lên tiếng về bình luận của ông Peskov.