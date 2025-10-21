Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 28-30 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, phù hợp các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Miền Bắc bước vào chuỗi ngày thu đẹp.

Thanh Hóa và Nghệ An hôm nay nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Dự báo từ đêm 22/10, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể đón một đợt mưa rất lớn, diện rộng, kéo dài đến cuối tháng, có khả năng gây lũ trên báo động 3, dẫn đến tình trạng ngập úng sâu, diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ Gia Lai đến Lâm Đồng hôm nay ít mưa, nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.