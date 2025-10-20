Nghi có “ổ bắn tỉa”, ông Trump phải lên chuyên cơ Không lực Một bằng cửa sau

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 đã phải sử dụng cầu thang nhỏ ở phía sau để lên chuyên cơ Không Lực Một tại sân bay quốc tế Palm Beach, Florida, do các biện pháp an ninh được tăng cường sau khi Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) phát hiện một vị trí nghi là "ổ bắn tỉa" gần sân bay, Fox News đưa tin.

Cơ quan Mật vụ đã phát hiện một cấu trúc gỗ, được mô tả là "chòi săn bắn", nằm trong tầm nhìn trực tiếp đến khu vực cất cánh và hạ cánh của Không Lực Một.

Cấu trúc này, cách khu vực đỗ máy bay gần 200 mét, được phát hiện trong quá trình kiểm tra an ninh trước khi ông Trump trở lại Palm Beach.

Không có cá nhân nào được tìm thấy tại hiện trường, và không có đạn dược hay chất nổ nào được phát hiện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cấu trúc này đã khiến giới chức trách tiến hành rà soát ngay lập tức các giao thức an ninh tại sân bay.

Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận rằng cơ quan của ông đã tiếp quản cuộc điều tra, triển khai các đội thu thập bằng chứng và sử dụng khả năng phân tích dữ liệu điện thoại di động để truy vết.

"Chòi săn bắn này hiện chưa được kết nối với bất kỳ cá nhân nào", ông Patel nói với Fox News, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Do lo ngại về an ninh, Tổng thống Trump đã được hướng dẫn lên Không lực Một qua cầu thang nhỏ ở phía sau – một biện pháp thường được sử dụng trong các tình huống cần giảm thiểu rủi ro hoặc tăng cường bảo mật.

Trong trường hợp kể trên, động thái này nhằm hạn chế khả năng nhà lãnh đạo Mỹ bị tấn công trong lúc lên máy bay, đặc biệt khi vị trí khả nghi có tầm nhìn trực tiếp đến khu vực này.

Việc phát hiện ra "ổ bắn tỉa" diễn ra sau 2 vụ việc trước đó liên quan đến các nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump.

Hồi tháng 7 năm ngoái, một vụ tấn công bằng súng bắn tỉa đã xảy ra tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania. Kẻ tấn công đã bị Mật vụ vô hiệu hóa ngay tại hiện trường.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Ryan Wesley Routh, 59 tuổi, bị bắt vì cáo buộc âm mưu ám sát ông Trump từ một vị trí bắn tỉa gần sân golf của ông ở West Palm Beach. Routh đã bị kết tội liên quan đến vụ việc này.

Những sự kiện này đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh xung quanh Tổng thống Trump.

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của USSS, Anthony Guglielmi, cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với FBI và các lực lượng thực thi pháp luật địa phương ở Palm Beach.

"Sự việc này cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp an ninh nhiều lớp của chúng tôi", ông Guglielmi nói.

Theo Fox News, hiện tại, chưa có thông báo về việc bắt giữ bất kỳ nghi phạm nào liên quan đến chòi săn bắn gần sân bay. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định nguồn gốc và mục đích của cấu trúc này, cũng như xem liệu nó có liên quan đến mối đe dọa nào hay không.