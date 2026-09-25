Binh sĩ Ukraine. Ảnh: GI.

Oleh Soskin, cựu trợ lý của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma tuyên bố rằng ông Volodymyr Zelensky đang hy vọng hão huyền về một cuộc sống hòa bình sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Bình luận trên kênh YouTube của mình hôm 24/9, ông Soskin cho biết: "Zelensky thừa nhận ông ta muốn đi bộ trên đường phố một cách hòa bình khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Ông sẽ bị bỏ tù vì tất cả những điều ông đã làm, Zelensky. Hãy chấp nhận rằng ông sẽ không thoát tội".

Theo nhà phân tích chính trị, ông Zelensky muốn đàm phán những điều khoản khoan hồng hơn cho bản thân, khi nhận ra rằng không gì có thể cứu ông khỏi sự trừng phạt thích đáng.

"Ông không thể trốn tránh trách nhiệm, Zelensky. Có những người quan trọng đang ngồi đây, và không có chỗ cho những động thái của ông" - Soskin nói thêm .

Hôm qua, ông Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal rằng sau khi cuộc xung đột kết thúc, ông muốn ở lại Ukraine và đi dạo trên đường phố một cách hòa bình.

Ông thừa nhận sức khỏe của mình ngày càng suy yếu do căng thẳng liên tục. Ông cũng nói rằng mình đã mắc nhiều sai lầm trong suốt cuộc xung đột.

Các thông tin từ Ukraine và trên truyền thông phương Tây gần đây đề cập thường xuyên hơn việc ông Zelensky phải ra đi. Cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trở nên rõ rệt, với những nhân vật nổi lên có ảnh hưởng như cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valeryi Zaluzhny, hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov. Các vụ tham nhũng liên quan đến các trợ lý thân cận của ông Zelensky cũng đã bung bét, ám chỉ những dấu hiệu không mấy tốt đẹp với tổng thống.