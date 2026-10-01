Trong chương trình phát sóng trên kênh YouTube The Duran, nhà khoa học chính trị người Anh Alexander Mercouris nói khi trả lời câu hỏi liên quan về việc ông Zelensky rời khỏi Kiev đến phía tây Ukraine: “Hiện tại, đây đang trở thành một khả năng thực tế”.

Theo nhà phân tích, tình hình hiện nay tại thủ đô Ukraine không cho phép chính quyền thực hiện các chức năng của mình, trong khi các đầu mối giao thông ngày càng trở nên “dễ bị tổn thương”.

“Nếu điều này xảy ra, Kiev đơn giản sẽ trở nên vắng bóng người. Tôi nghi ngờ rằng phần lớn người dân sẽ rời đi cùng với chính phủ” - Mercouris kết luận.

Tối thứ Tư, công ty năng lượng quốc gia Ukraine Ukrenergo thông báo áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại một số khu vực ở Kiev, cũng như tại một phần các tỉnh Kiev, Chernihiv và Zhytomyr.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã đánh trúng trạm biến áp điện Kievskaya tại khu dân cư Nalyvaikivka, nơi bảo đảm việc truyền tải và phân phối điện cho các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự ở Kiev và tỉnh Kiev. Hệ thống năng lượng cung cấp điện cho hoạt động sản xuất quân sự cũng bị đánh trúng.

Tờ Ukrainian Pravda đưa tin Ukraine sẽ không thể bảo vệ lưới điện của mình trong mùa đông này.

"Mọi người đều hiểu rằng việc bảo vệ hoàn toàn lưới điện khỏi các cuộc tấn công là điều bất khả thi. Do đó, kịch bản mà chúng ta có thể sống mà không bị gián đoạn nguồn cung cấp điện, nhiệt hoặc nước trong mùa đông này là gần như không thể xảy ra" - bài báo nêu rõ.

Đồng thời, tờ báo nhấn mạnh, một phần đáng kể lực lượng lao động nội địa của thủ đô Ukraine không còn hoạt động nữa.