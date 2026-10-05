Thủ tướng điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự

Điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh, sĩ quan quân đội

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo QĐND)

Tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (1/10/2026).

Tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Quyết định số 1900/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Tại Quyết định số 1901/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (1/10/2026).

Tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, nghỉ công tác kể từ ngày 1/11/2026 để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/1/2027. Tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2026.

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 3 tỉnh, thành

Ngày 29/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 vào ngày 21/9, HĐND TPHCM khóa XI đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ.

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo TTXVN, tại Quyết định số 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 24/9, tại Kỳ họp thứ nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố Bắc Ninh đã bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ngày 28/9, tại Kỳ họp thứ tư, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng ông Phạm Bảo Sơn (trái). Ảnh: Hungyen.gov.vn