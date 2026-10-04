Ba Lan bất ngờ lên tiếng về khả năng chiến tranh với Nga

Quân đội Ba Lan. Ảnh AP

Bài báo nêu rõ: "Kết quả khảo sát cho thấy xã hội Ba Lan tương đối yên bình".

Đáng chú ý là 58,2% số người được hỏi cho rằng điều này sẽ không xảy ra. 39,1% chọn phương án "không hẳn là xảy ra", và 19,1% chọn "chắc chắn là không".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow không chuẩn bị cho hành động quân sự chống lại châu Âu, vì không có cơ sở nào cho việc đó. Người đứng đầu nhà nước lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên gieo rắc nỗi sợ hãi trong dân chúng bằng mối đe dọa tưởng tượng từ Nga để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Władysław Kosiniak-Kamysz, phát biểu tại Dąbrowa Górnicza, Bộ Quốc phòng Ba Lan đang xây dựng luật thời chiến mới.

"Hiện tại, dự luật đang được các bộ thảo luận," ông nói.

Bộ trưởng khẳng định rằng các nguyên tắc chính để soạn thảo luật nhằm chống lại các mối đe dọa hiện đại đã được quân đội Ba Lan xây dựng "có tính đến kinh nghiệm của Ukraine". Ông cho biết dự thảo quy định mới nhằm mục đích tối ưu hóa chỉ huy và kiểm soát, đẩy nhanh việc triển khai quân đội và điều chỉnh các thủ tục để đối phó với các mối đe dọa hỗn hợp, mối đe dọa mạng và thông tin sai lệch.

"Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo sự sẵn sàng của nhà nước trước nhiều thách thức khác nhau, bao gồm cả chiến tranh", ông Kosinyak-Kamysh nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định rằng mình không muốn "làm ai sợ hãi hay xấu hổ", nhưng nhấn mạnh trách nhiệm phải "chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất".

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, được hãng thông tấn PAP dẫn lời, các quyết định về công tác chuẩn bị quốc phòng của đất nước hiện đang nằm rải rác trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng được ban hành sau khi Luật Quốc phòng năm 2022 được thông qua. Bộ này cho rằng đã đến lúc cần chuẩn hóa hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này. Dự thảo luật dự kiến ​​sẽ điều chỉnh kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Ba Lan phù hợp với hệ thống ứng phó của NATO, cũng như chuẩn bị cơ sở hạ tầng quốc phòng, theo báo cáo của hãng thông tấn.