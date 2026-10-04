Houthi tấn công thủ đô của Ả-rập Xê-út

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy lửa cùng những cột khói lớn bốc lên gần một cơ sở của Aramco ở Riyadh trong ngày 3/10.

Tuy nhiên, chính quyền Ả-rập Xê-út chưa xác nhận cơ sở Aramco có bị tấn công hay không. Aramco cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Houthi và Ả-rập Xê-út gia tăng.

Tuần trước, Houthi cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Aramco tại thành phố Yanbu bằng tên lửa và UAV. Khi đó, Ả-rập Xê-út cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Taif và khu vực Yanbu, nhưng không ghi nhận thiệt hại tại các cơ sở của Aramco.

Đến sáng sớm 4/10, lực lượng vũ trang Yemen thông báo đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa và thành trì Saada của nhóm này.

Một phát ngôn viên lực lượng vũ trang Yemen cho biết các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu quan trọng”, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.

Trước đó, kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành đưa tin về một cuộc tấn công mà nhóm này cho rằng do Ả-rập Xê-út thực hiện nhằm vào Sanaa. Phía Ả-rập Xê-út chưa xác nhận thông tin.

Xung đột giữa Houthi và các lực lượng chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn về cơ bản đã lắng xuống sau lệnh ngừng bắn năm 2022. Tuy nhiên, giao tranh lại bùng lên do hệ luỵ của cuộc chiến giữa Iran và Mỹ.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn kể từ tháng 7, khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Ả-rập Xê-út, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ và tàu thuyền của nước này. Houthi cũng tuyên bố giành được một số vị trí quan trọng dọc khu vực ven Biển Đỏ của Yemen.

Ả-rập Xê-út đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào Yemen, đồng thời tiếp tục hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen trong các chiến dịch chống Houthi.