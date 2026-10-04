Thủ lĩnh Chechnya Kadyrov bất ngờ được ông Putin thăng cấp

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov. Ảnh AP

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết ông coi việc thăng chức lên tướng quân đội là một bước tiến, đồng thời nhấn mạnh rằng điều đó đi kèm với trách nhiệm lớn lao.

Trước đó, ông Kadyrov đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin phong hàm tướng quân đội theo sắc lệnh, và Giám đốc Rosgvardia Viktor Zolotov đã tặng ông một chiếc mũ nồi màu đỏ sẫm.

"Tôi đón nhận nhiệm vụ này với tinh thần quyết tâm cao độ. Đây là một trách nhiệm to lớn. Cấp bậc và thành tích càng cao, bạn càng cảm thấy có trách nhiệm hơn đối với mọi nhiệm vụ được giao. Bạn phải thành công", ông Kadyrov nói với các phóng viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov về những đóng góp của người dân Chechnya trong việc củng cố nước Nga và cuộc đấu tranh giành chủ quyền trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hôm thứ Tư, người đứng đầu nhà nước đã có cuộc gặp gỡ trực tuyến với các thống đốc khu vực mới đắc cử. Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập đến ông Kadyrov, nhấn mạnh rằng nhờ những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Chechnya, thành phố Grozny đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây .

"Tôi muốn cảm ơn toàn thể đội ngũ quản lý của các bạn vì điều này, chúc các bạn tiếp tục thành công, và cảm ơn những nỗ lực và đóng góp mà người dân Chechnya - tài năng, cần cù và rất dũng cảm - đang thực hiện ngày hôm nay vào việc thực hiện các kế hoạch chung nhằm củng cố nước Nga nói chung và vào cuộc chiến đấu vì chủ quyền và tương lai của chúng ta trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Putin nói.