Theo một tài liệu mà POLITICO tiếp cận được, Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 45 tỷ euro, với phương án hoàn trả dựa trên các khoản bồi thường chiến tranh mà Nga có thể phải trả trong tương lai.

Tài liệu nêu rõ, nếu Moscow từ chối bồi thường, “Liên minh châu Âu bảo lưu quyền sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa trong EU để hoàn trả khoản vay”.

Châu Âu dự kiến đề xuất khoản vay 45 tỷ euro cho Ukraine, rồi sau đó sẽ yêu cầu Nga trả đủ khoản tiền này. Ảnh Getty Images.

Với cơ chế này, Ukraine sẽ không phải trực tiếp hoàn trả khoản vay, qua đó tránh làm gia tăng gánh nặng nợ công sau hơn 4 năm chiến tranh. Brussels dự kiến huy động tiền thông qua phát hành trái phiếu chung, được bảo đảm bằng ngân sách EU.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về khoản vay tại cuộc họp ở Brussels vào cuối tuần tới, cùng với các vấn đề liên quan đến ngân sách 7 năm tiếp theo của khối và nhu cầu tài chính của Kiev.

Ủy ban châu Âu dự kiến công bố sáng kiến mang tên “Công cụ hỗ trợ phối hợp cho Ukraine” vào ngày 18/11. Khoản vay 45 tỷ euro sẽ đáp ứng khoảng 2/3 khoản thiếu hụt tài chính 70 tỷ euro của Ukraine trong năm 2027. Tuy nhiên, việc giải ngân có thể kéo dài đến cuối năm 2028.

Brussels kỳ vọng phần ngân sách còn lại sẽ đến từ các đồng minh quốc tế, đặc biệt là Canada, Nhật Bản, Mỹ và Anh.

Theo tài liệu, ngân sách EU giai đoạn tiếp theo cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ chi phí vay vốn. Việc giải ngân sẽ gắn với các điều kiện cải cách mà Ukraine phải hoàn thành.

EU muốn cả 27 thành viên cùng tham gia

Cơ chế tài chính mới có nhiều điểm tương đồng với khoản vay 90 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo EU nhất trí hồi tháng 12, trong đó có phương án sử dụng tiền bồi thường chiến tranh hoặc tài sản Nga để hoàn trả.

Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý phát hành khoản vay này sau khi kế hoạch sử dụng trực tiếp tài sản nhà nước Nga bị đóng băng để tài trợ cho quốc phòng Ukraine đổ vỡ do sự phản đối quyết liệt của Bỉ.

Tuy nhiên, lần này, Ủy ban châu Âu muốn cả 27 quốc gia thành viên tham gia, thay vì cho phép Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia đứng ngoài chương trình.

Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis nói với báo giới bên lề sự kiện công bố dự báo tăng trưởng hôm 17/11: “Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm cả 27 quốc gia thành viên EU đều đóng góp cho chương trình này, thay vì chỉ có 24 nước như hiện nay”.

Tài liệu cũng đề cập các biện pháp mới có thể kích hoạt những khoản vay bổ sung từ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Các khoản vay này cuối cùng sẽ được hoàn trả từ nguồn thu bất thường phát sinh trong tương lai từ việc phong tỏa tài sản quốc gia Nga.

Ngoài ra, những quốc gia có mức độ tín nhiệm tín dụng cao có thể cung cấp bảo lãnh tài chính cho EU, qua đó giúp huy động thêm 5 tỷ euro tiền vay.

Tranh cãi về tài sản Nga có thể bùng phát trở lại

Việc tiếp tục đề cập đến tài sản Nga bị phong tỏa có nguy cơ khơi lại cuộc tranh luận gây nhiều tranh cãi trong EU, bởi khả năng Moscow tự nguyện bồi thường cho Ukraine được đánh giá là khó xảy ra.

Hiện khoảng 210 tỷ euro tài sản Nga đang bị phong tỏa tại EU, phần lớn được lưu giữ tại Euroclear, tổ chức lưu ký chứng khoán có trụ sở ở Brussels.

Trong lần gần nhất EU thảo luận về việc sử dụng số tài sản này, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã yêu cầu các nước thành viên đưa ra những bảo đảm tài chính không giới hạn nhằm bảo vệ Bỉ trước nguy cơ Nga trả đũa mạnh mẽ cả trong và ngoài nước.

Bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ nhiều quốc gia và nghị sĩ Nghị viện châu Âu về việc tận dụng tài sản Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lựa chọn phương án phát hành khoản vay mới nhằm bảo đảm các nhà lãnh đạo nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Dù vậy, sáng kiến này khó tránh khỏi trở ngại. Cộng hòa Czech, Hungary và Slovakia đã tuyên bố không muốn tham gia chương trình. Động thái này vấp phải phản ứng từ Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người cảnh báo việc đứng ngoài có thể ảnh hưởng đến vị thế đàm phán của các nước này trong quá trình thương lượng ngân sách EU tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Péter Magyar tuần trước, ông Merz nhấn mạnh: “Ủng hộ Ukraine là trách nhiệm chung của châu Âu, không phải trách nhiệm riêng của từng quốc gia thành viên. Vì vậy, vấn đề chúng ta sẽ tài trợ cho Ukraine như thế nào trong những năm tới, nếu cần thiết, đương nhiên phải được đặt trong khuôn khổ các cuộc đàm phán ngân sách này”.