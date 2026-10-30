Châu Âu còng lưng trả lãi khoản vay khổng lồ cho Ukraine, nội bộ EU nổi sóng vì hóa đơn 41,9 tỷ euro

EU dự kiến hoàn trả khoản vay trị giá 90 tỷ euro đã cấp cho Ukraine trong năm ngoái sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, chi phí lãi vay đang tạo thêm áp lực lên ngân sách dài hạn tiếp theo của khối.

Theo tài liệu, tổng chi phí lãi vay có thể tăng lên 41,9 tỷ euro nếu lãi suất tăng thêm 1 điểm phần trăm.

“Ngân sách EU có đủ khả năng xử lý các khoản chi phí này và có đủ dư địa tài chính dự phòng”, một quan chức EC nói với Politico.

Tuy nhiên, trong tài liệu nội bộ, cơ quan điều hành EU cũng thừa nhận rằng “nguồn kinh phí để trang trải chi phí vay vốn vẫn cần được xác định”.

Theo tài liệu, kể từ năm 2014, EC đã giải ngân tổng cộng 171 tỷ euro dưới hình thức các khoản vay dành cho Ukraine, phần lớn được cấp sau năm 2022.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến họp thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels trong hai ngày 26-27/11 để đàm phán ngân sách 7 năm tiếp theo, đồng thời cam kết huy động thêm 45 tỷ euro hỗ trợ Ukraine trong năm 2027.

Tuy nhiên, vấn đề phân bổ chi phí vay vốn đang gây bất đồng trong nội bộ khối. Hungary, Czechia, Slovakia và Bulgaria khẳng định không muốn gánh chi phí lãi vay đối với bất kỳ khoản vay mới nào dành cho Kiev.

Bất đồng này có thể khiến các cuộc đàm phán ngân sách tiếp theo của EU trở nên phức tạp hơn, trong bối cảnh khối vừa phải duy trì hỗ trợ Ukraine, vừa tìm cách cân đối các nghĩa vụ tài chính dài hạn.