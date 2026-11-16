Ông Zelensky nổi cơn thịnh nộ với chính các liên minh ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tham dự hội nghị trực tuyến Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác tại Kiev vào ngày 10/5/2025. Ảnh Getty Images

Trong bài phát biểu video hàng ngày vào tối Chủ nhật (15/11), ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác, một nhóm các quốc gia đang nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, sẽ giúp hình thành “một lập trường châu Âu thực sự mạnh mẽ và thống nhất” cho các cuộc đàm phán với Nga.

“Chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cuộc đánh giá về hoạt động của các liên minh hiện có đang hỗ trợ Ukraine – liên minh nào thực sự hoàn thành nhiệm vụ và liên minh nào chỉ là những cái vỏ rỗng, thành thật mà nói. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại hiệu quả thực chất cho chúng”, ông nói thêm.

Ông Zelensky không nêu rõ ông cho rằng liên minh nào là không hiệu quả. Vào tháng 8, ông đã ra lệnh kiểm toán các sáng kiến ​​quốc tế hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là liên minh do châu Âu hậu thuẫn có nhiệm vụ xây dựng hầm trú ẩn cho dân thường và yêu cầu kết quả cụ thể chứ không phải chỉ là cam kết trên giấy tờ.

Các chương trình viện trợ quân sự của phương Tây đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí bao gồm sáng kiến ​​cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu và Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, một cơ chế mà các đồng minh châu Âu và Canada tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ cho Kiev. Một số lô hàng vũ khí của Mỹ cũng bị trì hoãn, trong khi Ba Lan hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ tạm ngừng đóng góp cho PURL, viện dẫn thâm hụt ngân sách và chi tiêu quốc phòng trong nước cao.

Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS do Mỹ sản xuất trước thềm cuộc họp Ramstein tuần tới của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Việc giao hàng đã bị trì hoãn do thiếu hụt tên lửa đánh chặn và các yêu cầu quân sự cạnh tranh của Mỹ xuất phát từ cuộc chiến chống Iran.

Trong một báo cáo gửi Quốc hội tháng này, các tổng thanh tra của Mỹ cảnh báo rằng việc thiếu kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ Ukraine đã buộc Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) phải chuyển hướng nguồn lực từ các hoạt động khác, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và năng lực tác chiến của đơn vị này.

Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo viện trợ tài chính dài hạn từ EU. Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Bulgaria đã phản đối nỗ lực của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm đưa ra điều kiện tất cả các quốc gia thành viên phải đóng góp thêm kinh phí cho Kiev để phê duyệt ngân sách 7 năm tiếp theo của khối.

Nga đã cáo buộc các nước châu Âu tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian và yêu cầu chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.