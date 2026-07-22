Ông Zelensky cách chức Tổng Tư lệnh Syrsky, thay bằng một nhân vật đang bị Nga truy nã

Tư lệnh Lực lượng Liên hợp, Tướng Mikhail Drapaty. Ảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo ông Zelensky, Tư lệnh Lực lượng Liên hợp, Tướng Mikhail Drapaty, sẽ thay thế ông Syrsky làm tổng tư lệnh.

“Tôi đã quyết định rằng tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là Mikhail Drapaty”, ông Zelensky tuyên bố trên Telegram hôm thứ Ba, thông báo về người thay thế ông Skyrsky.

Lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã gặp ông Syrsky hôm thứ Ba để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực.

“Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức hóa tất cả các quyết định,” ông Zelensky tuyên bố trên Telegram.

Ông cảm ơn Syrsky vì vai trò của ông trong "cuộc phòng thủ Kiev", cuộc tấn công Kharkov năm 2022 và "Chiến dịch Kursk" - cuộc xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga năm 2024, cuối cùng kết thúc bằng thất bại và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine.

Drapaty nằm trong danh sách truy nã của Nga. Theo các nhà điều tra Nga, ông ta chỉ huy các lực lượng Ukraine tham gia chiến dịch quân sự của Kiev chống lại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk từ năm 2017 đến năm 2019. Moscow cáo buộc rằng các đơn vị dưới quyền chỉ huy của ông ta đã nã pháo vào hàng chục khu dân cư ở Donbass hơn 70 lần, khiến hơn 150 thường dân thiệt mạng và bị thương.

Năm 2024, Drapaty nắm quyền chỉ huy nhóm lực lượng Kharkov của Ukraine, trong đó quân đội Nga đã chiếm được hơn chục khu định cư chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Cuối năm đó, ông Zelensky bổ nhiệm ông làm chỉ huy lực lượng mặt đất.

Bất chấp việc từ chức, chỉ một ngày sau, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông làm chỉ huy Lực lượng Liên hợp. Bộ chỉ huy này, được thành lập năm 2020, nhằm mục đích cải thiện sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang Ukraine theo tiêu chuẩn tác chiến của NATO. Khi đó, ông Zelensky cho biết Drapaty sẽ giám sát các hoạt động tiền tuyến chống lại Nga.

Trước đó, Fedorov, người bị Zelensky sa thải tuần trước trong một cuộc cải tổ lớn của chính phủ, đã cáo buộc ông Syrsky “chia rẽ đất nước” và kêu gọi cách chức ông ta. Cựu bộ trưởng khẳng định rằng vị tướng này đang “che giấu các vấn đề trong quân đội” và tham gia vào các âm mưu chính trị nhiều hơn là chỉ huy quân đội. Lời kêu gọi cách chức vị tướng này đã được hưởng ứng bởi đám đông người biểu tình xuống đường ở Kiev và các thành phố khác sau khi ông Fedorov bị cách chức. Những người biểu tình kêu gọi ông Zelensky phục chức cho bộ trưởng và cách chức vị tướng này.