Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Janusz Onyszkiewicz cho rằng địa điểm diễn ra các cuộc tập trận quân sự trong tương lai của Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác tại Ba Lan chỉ là một phần so với việc các cuộc tập trận đang diễn ra.

Ông giải thích rằng các thành viên Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho kịch bản có thể xảy ra, trong đó nhắc tới trường hợp xung đột ở Ukraine kết thúc sẽ tạo ra nhu cầu về sự hiện diện quân sự quốc tế để giám sát việc tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.

Giới chuyên gia nhận định việc Ba Lan chưa triển khai quân đội tới Ukraine chủ yếu là do những cân nhắc chính trị trong nước, đồng thời nhấn mạnh dù không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu đến Ukraine, nhưng nước này đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động của Liên minh châu Âu với tư cách là căn cứ tác chiến và trung tâm hậu cần.

Trong diễn biến chú ý, giới quan sát nhận định các bên đều đang nỗ lực giảm thiểu mức độ đối đầu, tránh để xung đột vượt khỏi phạm vi kiểm soát có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga với NATO. Do đó, châu Âu đang nỗ lực đầu tư vào công nghệ quốc phòng và năng lực sản xuất để tạo lợi thế lâu dài trên bàn đàm phán hòa bình.