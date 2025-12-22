AP: Tổng thống Trump triệu hồi gần 30 đại sứ, bao gồm đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Hãng thông tấn AP đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi các vị trí đại sứ và chức vụ cấp cao tại các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong đó có đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Động thái này được cho là nhằm tái định hình bộ máy ngoại giao theo định hướng chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, lãnh đạo cơ quan đại diện ngoại giao tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo trong tuần qua rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1 tới.

Các nhà ngoại giao nói trên đều được bổ nhiệm dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Trước đó, họ từng vượt qua đợt điều chỉnh nhân sự diễn ra trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump, khi các biện pháp thay đổi chủ yếu nhắm vào các vị trí bổ nhiệm chính trị. Tuy nhiên, từ ngày 17/12, nhóm này bắt đầu nhận thông báo chính thức từ Washington về việc sắp rời nhiệm sở.

Theo thông lệ, đại sứ Mỹ phục vụ theo sự tín nhiệm của tổng thống và thường có nhiệm kỳ từ 3-4 năm. Các quan chức cho biết, những người bị điều chuyển sẽ không bị chấm dứt sự nghiệp ngoại giao. Nếu có nguyện vọng, họ có thể trở về Washington để đảm nhận các nhiệm vụ khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể cũng như chi tiết các đại sứ bị ảnh hưởng, song khẳng định đây là “quy trình tiêu chuẩn trong mọi chính quyền”. Cơ quan này nhấn mạnh rằng đại sứ là “đại diện cá nhân của tổng thống”, vì vậy tổng thống có quyền bảo đảm các đại diện ở nước ngoài thực thi hiệu quả chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Theo AP, đại sứ Mỹ tại 13 quốc gia ở châu Phi bị triệu hồi, gồm: Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.

Tiếp đến là châu Á, nơi có sự thay đổi đại sứ tại 6 quốc gia: Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc E. Knapper.

Tại châu Âu, đại sứ Mỹ ở Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia được triệu hồi. Ngoài ra, mỗi khu vực có hai quốc gia nằm trong diện điều chỉnh, gồm Trung Đông (Algeria, Ai Cập), Nam và Trung Á (Nepal, Sri Lanka) và Tây Bán cầu (Guatemala, Suriname).

Politico là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về đợt triệu hồi này. Theo AP, động thái trên đã làm dấy lên lo ngại từ một số nghị sĩ cũng như nghiệp đoàn đại diện cho các nhà ngoại giao Mỹ.