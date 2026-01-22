Ông Trump tuyên bố Mỹ đã sử dụng vũ khí bí mật mà không ai biết đến

Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ. Ảnh Getty

"Hai tuần trước, chúng ta (Mỹ) đã chứng kiến ​​những loại vũ khí mà chưa ai từng nghe đến. Họ (các đối thủ của chúng ta) thậm chí không thể bắn trúng chúng ta", ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Theo ông Trump, kẻ thù đã bóp cò nhưng không có chuyện gì xảy ra.

"Mọi thứ đều diễn ra không như ý muốn", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump không nói rõ ông đang đề cập đến tập nào, nhưng trước đó ông đã từng nói về việc Mỹ sở hữu những phương tiện chiến tranh mà không ai biết đến, trong bối cảnh giả thuyết về vũ khí âm thanh được cho là đã được sử dụng trong vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

300 viên đạn mỗi phút

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 1, máy bay Mỹ đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào Caracas. Mục tiêu là sân bay, các vị trí phòng không, các trung tâm liên lạc quân sự của Venezuela và căn cứ quân sự Fuerte Tiuna.

Theo lời khai của một trong những vệ sĩ của ông Maduro, được đăng tải trên báo chí Mỹ, một loại vũ khí mạnh, chưa rõ danh tính đã được sử dụng trong vụ bắt giữ tổng thống Venezuela.

"Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nhưng đột nhiên tất cả hệ thống radar của chúng tôi đều ngừng hoạt động mà không có lời giải thích nào," người bảo vệ nói. "Điều tiếp theo chúng tôi thấy là máy bay không người lái, rất nhiều máy bay không người lái, bay lượn trên vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không biết phải phản ứng như thế nào".

Quân đội Mỹ tỏ ra phối hợp tốt hơn, được trang bị vũ khí và thiết bị hiện đại hơn nhiều so với quân đội Venezuela.

"Họ rất giỏi về công nghệ," người lính gác nhớ lại. Họ khác hẳn với bất cứ thứ gì chúng tôi từng chiến đấu trước đây".

Một nhân chứng khác cũng bị sốc bởi cách thức bắn của lực lượng đặc nhiệm: “Họ bắn với độ chính xác và tốc độ đến mức dường như mỗi binh sĩ bắn ra 300 viên đạn mỗi phút".