Ông Trump tuyên bố loại ma túy bị đưa vào danh sách “vũ khí hủy diệt hàng loạt”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời gian qua nhiều lần gọi các đối tượng buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe là “khủng bố”, đồng thời xếp các băng đảng tội phạm ở Mỹ Latin vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Theo lập luận của Nhà Trắng, các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế không đơn thuần là những tổ chức tội phạm vì lợi nhuận, mà còn nhằm làm suy yếu và gây bất ổn cho nước Mỹ.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, các đối thủ của nước Mỹ đang tuồn fentanyl vào Mỹ, một phần vì họ muốn giết hại người dân Mỹ”, ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 15/12.

“Chính vì vậy, hôm nay tôi thực hiện thêm một bước nữa để bảo vệ người Mỹ trước hiểm họa fentanyl chết người đang tràn vào đất nước chúng ta”, ông Trump nói thêm. “Với sắc lệnh hành pháp mang tính lịch sử mà tôi ký hôm nay, chúng ta chính thức xếp fentanyl vào nhóm vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc gắn nhãn như vậy sẽ tạo ra tác động thực tế ra sao, cũng như liệu nó có ảnh hưởng gì đến việc sử dụng fentanyl hợp pháp trong y tế hay không.

Theo nội dung sắc lệnh, các cơ quan hành pháp liên bang được yêu cầu triển khai một loạt biện pháp nhằm “loại bỏ mối đe dọa từ fentanyl bất hợp pháp và các hóa chất tiền chất cốt lõi của nó đối với nước Mỹ”.