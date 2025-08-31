Chính quyền ông Trump bất ngờ đáp ứng mong muốn của Ukraine

Chính quyền Tổng thống Trump đang trao cho Ukraine “khả năng tấn công sâu hơn” nhằm vào Nga, ông Whitaker nói hôm 30/8, đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính sách trước đây của Nhà Trắng.

“Chúng tôi đang cung cấp một số khả năng tấn công sâu hơn và người Ukraine có thể sử dụng chúng. Điều này rõ ràng rất khác so với những gì cựu Tổng thống Joe Biden đã làm”, ông Whitaker nói trong cuộc phỏng vấn của Fox News.

Phát biểu của ông Whitaker được đưa ra sau khi Mỹ (hôm 29/8) phê duyệt thỏa thuận bán 3.350 tên lửa ERAM với giá 850 triệu USD cho Ukraine. Nguồn tiền mua tên lửa do Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy tài trợ.

Theo Kyiv Post, ERAM là loại “tên lửa hành trình mini” có tầm bắn 240 – 450km. Thỏa thuận bán vũ khí này làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ có cho phép Ukraine sử dụng tên lửa mới để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Đại sứ Whitaker cho biết, thỏa thuận bán vũ khí cho Ukraine là một phần của chiến lược song song, kết hợp giữa áp lực quân sự với ngoại giao của Tổng thống Mỹ.

“Tổng thống Trump đang đảm bảo rằng Ukraine có thể tiếp tục tự vệ”, ông Whitaker nói.

Ông Whitaker cũng lưu ý rằng, mặc dù Nga – Ukraine “vẫn đang đàm phán”, nhưng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Ukraine Zelensky chưa được lên lịch.

“Ông Trump biết rõ mọi quân bài còn lại có thể chơi. Nhưng ông ấy cũng hiểu rằng cần đưa cả ông Putin và ông Zelensky tới bàn đàm phán”, ông Whitaker nói thêm.

Tháng 11/2024, khi chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Biden đã cho phép quân đội Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa của Mỹ, như tên lửa ATACMS, để tấn công một số mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ giới hạn ở các khu vực gần biên giới với Ukraine, như tỉnh Kursk.

Ông Trump đã phản đối quyết định này và cho rằng đó là “sai lầm”.

“Tôi nghĩ họ không nên cho phép Ukraine bắn tên lửa hàng trăm km vào lãnh thổ Nga. Đó là một điều tồi tệ xảy ra chỉ vài tuần trước khi tôi nhậm chức”, ông Trump nói hồi tháng 12/2024.

Theo Reuters, kể từ khi ông Trump nhậm chức (tháng 1/2025), Ukraine không còn được phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.