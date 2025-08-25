Vệ binh Quốc gia Mỹ mang vũ khí tuần tra thủ đô theo lệnh Tổng thống Trump

Binh sĩ chỉ được sử dụng vũ khí "như biện pháp cuối cùng" trong trường hợp nhất định. Ảnh minh hoạ Reuters.

Theo tuyên bố của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp-DC, binh sĩ được trang bị súng lục M17 hoặc súng trường M4, nhưng chỉ được phép sử dụng vũ lực “như biện pháp cuối cùng và để đối phó với mối đe dọa có thể gây tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng”, Al Jazeera đưa tin.

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố rằng đã “không có tội phạm và không có vụ án mạng nào ở D.C.” kể từ khi ông triển khai binh sĩ đến thủ đô. Tổng thống đồng thời ám chỉ khả năng điều quân đến thành phố Baltimore lân cận, nơi ông cho là đang “mất kiểm soát”. Tuy nhiên, số liệu chính thức cho thấy bạo lực súng đạn tại Baltimore đang giảm, với số vụ giết người từ đầu năm ở mức thấp nhất hơn 50 năm qua.

Tại Washington, nơi có hơn 700.000 dân, hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia cùng lực lượng liên bang đang hiện diện trên đường phố. Việc triển khai này đã gây lo ngại và vấp phải phản đối từ người dân. Một số thống đốc đã điều động thêm lực lượng tới thủ đô theo yêu cầu của ông Trump, bất chấp dữ liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm tại đây đang giảm.

Trong khi đó, Thống đốc bang Illinois, ông JB Pritzker, bác bỏ đề xuất của ông Trump về việc đưa quân vào Chicago, cáo buộc ông “chính trị hóa quân đội và lạm dụng quyền lực để đánh lạc hướng dư luận”, CNN đưa tin.

Theo luật, vì Washington, D.C. không phải là một bang, Tổng thống Mỹ có quyền tiếp quản công tác cảnh sát tại thủ đô trong tối đa 30 ngày.