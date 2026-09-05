Ông Trump tiết lộ các đặc phái viên Witkoff và Kushner mang đề xuất chấm dứt chiến tranh đến Moscow và Kiev

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và Jared Kushner (thứ 2 từ trái) cùng các quan chức Nga trong một chuyến thăm Moscow cuối năm ngoái. Ảnh: Kremlin.

Tổng thống Donald Trump cho biết, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine cho Moscow và Kiev.

Ông Trump đã đưa ra thông báo này vào thứ Sáu khi thảo luận về các nhiệm vụ ngoại giao được mong đợi từ lâu của ông Witkoff và ông Kushner.

“Họ mang theo một đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh” - ông Trump nói với các phóng viên, mà không tiết lộ nội dung hay thời gian cụ thể cho các chuyến thăm.

Trước đó vào thứ Sáu, một nguồn tin nói với RT rằng Witkoff và Kushner có thể sẽ đến Moscow "sớm".

Witkoff và Kushner đang phụ trách một số cuộc đàm phán quan trọng thay mặt cho nhà lãnh đạo Mỹ. Các chuyến thăm liên tiếp của họ tới Moscow và Kiev đã được dự đoán từ nhiều tháng trước.

Hôm thứ Năm, Putin nói ông đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ và gọi Kushner và Witkoff, những người tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, là những người đối thoại chân thành.

“Ông Kushner và ông Witkoff luôn là những vị khách được chào đón nồng nhiệt tại đây, và chúng tôi rất vui khi được hợp tác với họ”.

Cả Kushner và Witkoff đều đã đến thăm Moscow trong nhiệm kỳ hiện tại của Trump, nhưng vẫn chưa đến Kiev. Zelensky tuyên bố trước công chúng rằng sự chênh lệch này là không công bằng đối với Ukraine.

Lệnh ngừng bắn

Các đơn vị thuộc Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã nhận lệnh tạm thời tuân thủ lệnh ngừng bắn dọc theo đường ranh giới tiếp xúc từ nửa đêm ngày 5/9 đến hết ngày 8/9 để đảm bảo cho chuyến thăm - truyền thông Ukraine đưa tin này, dẫn nguồn từ một số lữ đoàn đóng quân ở nhiều tiền tuyến khác nhau, cũng như một quan chức an ninh cấp cao. Cả Ukraine và Nga đều chưa chính thức xác nhận thỏa thuận này.

Nghị sĩ Oleksiy Goncharenko đã xác nhận mệnh lệnh mà quân đội nhận được. Ông cho biết mình đã nhận được thông tin tương tự trực tiếp từ quân đội. Vị nghị sĩ khẳng định rằng các hạn chế này không chỉ áp dụng cho mặt trận trên bộ mà còn cả các cuộc tấn công trên không và trên biển.

Các kênh Telegram của Ukraine đưa tin rằng điều này không cấm các đơn vị Ukraine đáp trả các hành động của Nga. Trong trường hợp các đơn vị Nga cố gắng tiến vào vùng xám, sử dụng máy bay không người lái, pháo kích hoặc không kích, Lực lượng vũ trang Ukraine phải đáp trả tương xứng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong các chuyến thăm của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tới Moscow và Kiev, Ukraine sẽ đảm bảo "hoạt động bình thường của không phận Nga".

"Sẽ không có cuộc không kích nào từ phía chúng tôi, và Nga cũng phải làm tương tự bằng cách duy trì im lặng mà không tiến hành các cuộc không kích trong thời gian cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán và giải quyết các vấn đề hậu cần liên quan đến chuyến thăm của Mỹ này" - ông cho biết.

Theo tờ New York Times, trong chuyến thăm của ông Wittkoff và ông Kushner, Mỹ đã yêu cầu Ukraine đình chỉ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow và ngành năng lượng của Nga.

Đồng thời, Washington yêu cầu Nga không tấn công các mục tiêu ở Kiev trong khi các phái viên Mỹ đang có mặt ở đó.

Nhu cầu tên lửa

Trước đó, chính phủ Ukraine đã thất bại trong việc đảm bảo nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ, do kho dự trữ loại vũ khí quý giá này được cho là đã cạn kiệt vì cuộc chiến của Washington chống lại Iran. Ông Zelensky cho biết Kiev cần 300 quả tên lửa để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa của Nga trong suốt mùa đông.

Vào tháng 6, Zelensky đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào các tàu vận tải, nhà máy lọc dầu và kho hàng bán lẻ của Nga. Các nhà quan sát chính trị cho rằng chiến dịch này được thiết kế để thuyết phục Trump rằng lực lượng Ukraine có thể giành được chiến thắng quân sự và cần được cung cấp thêm tiếp tế.

Các cuộc tấn công trả đũa của Nga đã khiến Ukraine gần như mất khả năng tiếp cận thương mại hàng hải qua Biển Đen và gây gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động hậu cần.