Ông Trump tuyên bố chấn động: Iran đề nghị đạt thỏa thuận khẩn cấp để chấm dứt chiến tranh

Iran chủ động liên hệ với Mỹ đề nghị ký thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Voiceofemirates

Phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 9/7, ông Trump nói: "Họ vừa gọi cho chúng tôi và thực sự muốn đạt được một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông tỏ ra thận trọng về thiện chí cũng như năng lực của phía Iran trong việc thực hiện một thỏa thuận.

"Tôi không biết liệu lúc này họ có đủ khả năng để đạt được một thỏa thuận hay không", ông Trump nói.

Dù để ngỏ khả năng đối thoại, ông Trump nhấn mạnh vấn đề lớn nhất vẫn là sự thiếu lòng tin giữa Washington và Tehran.

"Tôi không biết liệu họ có tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai hay không. Đó mới là câu hỏi cốt lõi", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Nói về khả năng xung đột quy mô lớn

Khi được hỏi liệu Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc chiến toàn diện với Iran hay không, ông Trump không loại trừ khả năng này nhưng cho rằng nếu điều đó xảy ra, cuộc xung đột sẽ kết thúc rất nhanh.

"Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng nếu một cuộc xung đột toàn diện nổ ra, chúng tôi sẽ giành chiến thắng rất nhanh."

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định các chiến dịch quân sự gần đây đã giúp Washington giành lợi thế trên chiến trường. Theo ông, Iran "không còn nhiều năng lực để dựa vào", và chính điều đó đã khiến Tehran phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao thông qua việc đạt được một thỏa thuận.

Theo Voiceofemirates, thông tin về việc Iran chủ động liên hệ đề nghị đàm phán mà ông Trump đưa ra chưa được phía Iran xác nhận công khai tại thời điểm bài viết được đăng.