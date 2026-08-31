Điện Kremlin tuyên bố "nóng" về đàm phán hòa bình với Tổng thống Trump và ông Zelensky

Trong phát biểu mới nhất hôm 31/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, mọi cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo chỉ thực sự hợp lý khi được tổ chức nhằm mục đích đóng dấu và ký kết các thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Từ trái sang phải: Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh ghép: Getty Images)

"Các bạn thừa rõ lập trường của nguyên thủ quốc gia chúng tôi: một cuộc họp như thế chỉ khả thi để ấn định các thỏa thuận", ông Peskov nói, đồng thời thừa nhận tiến trình đạt được một giải pháp hòa bình là vô cùng phức tạp với hàng loạt chi tiết xương sống. Ông cũng không quên cáo buộc Kiev từ chối theo đuổi một "giải pháp thực sự".

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra ngay sau những thông tin rò rỉ rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đề xuất ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh 3 bên trong chuyến thăm mật tới Moscow vào ngày 25/8. Theo các nguồn tin từ Axios, ông Trump đã trực tiếp cử người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ tới Nga mà không thông báo trước cho một số phụ tá thân cận hay các chỉ huy quân sự.

Trong chuyến công du này, ông Ratcliffe đã có cuộc gặp với các quan chức an ninh cấp cao của Nga, bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) Sergei Naryshkin và Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov. Theo The New York Times, Giám đốc CIA đã đưa ra một bức tranh ảm đạm về tình hình quân sự lẫn kinh tế của Nga, qua đó thúc giục Moscow nhanh chóng đạt được thỏa thuận trước khi vị thế của họ tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên, phản ứng phũ phàng từ Điện Kremlin cho thấy Nga sẽ không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào sớm.

Dù vậy, tiến trình ngoại giao hậu trường vẫn đang rục rịch chuyển động. Sau chuyến thăm của ông Ratcliffe, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa phái đoàn Ukraine và Nga có thể diễn ra ngay trong tháng 9.

Mặc dù vậy, giới chức Kiev vẫn giữ thái độ hoài nghi sâu sắc trước thiện chí của Moscow. Phó chánh văn phòng của ông Budanov, ông Pavlo Palisa, cảnh báo rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga chuẩn bị các phương án tấn công mới ở miền bắc Ukraine, bao gồm khả năng tiến về hướng Kiev và Chernihiv. Song song với đó, Điện Kremlin vẫn kiên quyết đòi Ukraine phải nhượng lại toàn bộ phần lãnh thổ Donbas còn lại mà quân đội Kiev hiện đang nắm giữ.