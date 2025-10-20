Ông Trump muốn đóng băng chiến sự, ông Vance lấp lửng chuyện bán Tomahawk

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa Nga và Ukraine dọc theo các tuyến hiện tại, đồng thời yêu cầu Kiev thực tế chấp nhận việc mất các vùng lãnh thổ đang bị Nga chiếm giữ, bao gồm phần lớn khu vực Donbas, để chấm dứt xung đột.

Phát biểu với các phóng viên tối Chủ nhật (giờ địa phương) trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump khẳng định rằng chủ đề Donbas "chưa từng được bàn đến" trong các cuộc trao đổi gần đây giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh trọng tâm của ông là đóng băng cuộc chiến.

"Không, chúng tôi chưa bao giờ nói về vấn đề đó", ông Trump trả lời khi được hỏi - dựa trên các bản tin trước đó - liệu ông có thảo luận với ông Putin về vùng miền Đông đang tranh chấp hay không.

Ông Trump tiếp tục trình bày lập luận của mình về việc dừng bắn ngay lập tức dựa trên các đường ranh hiện tại của chiến sự. Ông nói hai bên "nên dừng lại ở nơi họ đang ở - các tuyến chiến đấu", đồng thời thừa nhận việc đàm phán phần còn lại là "rất khó khăn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên nội các tham dự cuộc gặp song phương với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào thứ Hai, ngày 18/8/2025, tại Phòng Bầu dục. (Ảnh: Emily J. Higgins/Nhà Trắng qua Kyiv Post)

Khi được hỏi rõ hơn về số phận của khu vực Donbas, nơi các vùng lãnh thổ tranh chấp là tâm điểm của cuộc chiến, Tổng thống Mỹ đã trả lời thẳng thắn, ủng hộ phương án chia cắt trên thực tế như một bước đi ban đầu.

Khi được hỏi "Donbas nên ra sao?", Trump đáp: "Hãy để nó được chia như hiện nay. Bây giờ nó đã bị chia cắt rồi. Tôi nghĩ 78% diện tích đã do Nga kiểm soát. Hãy giữ nguyên tình trạng đó. Họ có thể đàm phán gì thêm sau này".

Ông Trump kết thúc bằng thông điệp cốt lõi: "Tôi nói rồi, hãy chia và dừng lại tại chiến tuyến. Về nhà đi. Dừng chiến đấu, dừng giết người".

Phó Tổng thống Vance xác nhận: Quyết định về Tomahawk vẫn đang chờ duyệt

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của ông vẫn đang cân nhắc việc phê duyệt đề nghị quan trọng từ Kiev về mua vũ khí.

Trước đó, trong ngày Chủ nhật, Phó Tổng thống J.D. Vance trả lời báo chí tại Căn cứ Liên hợp Andrews, thể hiện sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình nhưng cũng thận trọng với việc leo thang viện trợ quân sự của Mỹ.

Khi được hỏi về triển vọng kết thúc cuộc chiến Nga - Ukraine, Vance cho biết, chính quyền "đã nỗ lực suốt 8 tháng qua" và sẽ "tiếp tục bước đi trên con đường hòa bình".

Ông bày tỏ lạc quan nhưng thừa nhận rằng "không ai đoán được mốc thời gian cụ thể."

Về câu hỏi quan trọng, liệu Mỹ có bán tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không, một đề nghị mà Kiev đã vận động mạnh mẽ, ông Vance xác nhận yêu cầu đang được xem xét, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

"Tổng thống hiện nay chắc chắn đã nghe đề nghị đó từ phía Ukraine", ông Vance nói. Ông xác nhận rằng quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump, nhưng nhấn mạnh: "Ông ấy chưa đưa ra quyết định cung cấp Tomahawk cho Ukraine."

Ông Vance cho biết, mọi quyết định sẽ được cân nhắc theo nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết", ưu tiên kho dự trữ vũ khí của chính quân đội Mỹ. Ông giải thích: "Điều đó có nghĩa là chúng ta cần giữ các hệ thống vũ khí thiết yếu cho chính quân đội và binh sĩ của mình".

Ông kết luận rằng Tổng thống Trump "đang nỗ lực đem lại hòa bình vì cho rằng đó là điều tốt nhất cho nước Mỹ", và nếu ông cho rằng việc bán thêm vũ khí "phục vụ lợi ích của Mỹ", thì "ông ấy sẽ làm điều đó".