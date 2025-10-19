Báo Mỹ: Ông Putin nêu điều kiện mới chấm dứt chiến sự ở Ukraine với ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Washington Post ngày 18/10 dẫn lời hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Ukraine bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát tỉnh Donetsk như điều kiện cốt lõi để chấm dứt chiến sự. Đổi lại, Nga có thể trảo lại một số phần ở Zaporizhzhia và Kherson – hai vùng hiện Nga kiểm soát một phần.

Theo Washington Post, đây được xem là dấu hiệu “mềm mỏng” hơn so với những yêu sách trước đó của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Putin lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ châu Âu. Một nhà ngoại giao cấp cao EU nói với Washington Post rằng, nếu Ukraine và các đồng minh phương Tây chấp nhận điều kiện đó, "chẳng khác nào họ tự bắn vào chân mình, đau mà chẳng được lợi gì".

Các nước phương Tây cho rằng Nga đang cố gắng “mặc cả” bằng chính lãnh thổ của Ukraine, trong khi đòi hỏi một chiến thắng mà Moscow chưa thực sự giành được hoàn toàn trên chiến trường.

Nguồn tin của Washington Post cũng cho biết, đặc phái viên của ông Trump – Steve Witkoff – đã đặt câu hỏi trực tiếp với phái đoàn Ukraine về khả năng nhượng lại tỉnh Donetsk, và nhấn mạnh khu vực này có đông người nói tiếng Nga. Nhưng Kiev bác bỏ lập luận đó, cho rằng việc sử dụng tiếng Nga không đồng nghĩa với việc những người ở đó ủng hộ Moscow, và Ukraine sẽ không đánh đổi chủ quyền.

Đối với Kiev, ưu tiên hàng đầu không phải là lãnh thổ, mà là các cam kết an ninh chắc chắn từ Mỹ và châu Âu để ngăn xung đột tương tự trong tương lai. Ukraine cũng kỳ vọng nhận được tên lửa tầm xa Tomahawk, song ra về tay trắng sau cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Giới quan sát cho rằng ông Trump đang cố giữ thế cân bằng giữa Moscow và Kiev, tránh những động thái có thể làm đổ vỡ tiến trình hòa bình trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin dự kiến tổ chức tại Hungary trong vài tuần tới.

Thế bế tắc kéo dài trên chiến trường khiến nhiều người tin rằng đây là “cửa sổ ngoại giao cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, khoảng cách giữa yêu cầu cứng rắn của ông Putin về Donetsk và điều kiện an ninh tối thiểu của Ukraine vẫn còn rất xa.

Donetsk – khu vực chiến lược ở miền đông Ukraine – được xem là “tấm lá chắn” ngăn đà tiến của Nga về Kiev, và cũng là nơi giao tranh ác liệt suốt 11 năm qua.

Sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump kêu gọi ngừng bắn dọc theo ranh giới hiện tại. Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội: “Đã đến lúc chấm dứt đổ máu và đạt được một thỏa thuận. Hãy ngừng lại tại những ranh giới hiện nay, để cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng”.

Tuyên bố này được cho là phản ánh mong muốn của ông Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng, đồng thời tránh việc Mỹ tiếp tục sa lầy trong xung đột kéo dài.