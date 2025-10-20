Ông Trump: Nga “giành thắng lợi” về lãnh thổ ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu quan điểm cho rằng Ukraine cần nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Ảnh: Bloomberg.

Cuộc phỏng vấn được ghi hình vài ngày trước đó, ngay sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10.

Khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News hỏi liệu Nga có chấp nhận hòa bình mà không có nhượng bộ lãnh thổ hay không, ông Trump nêu quan điểm về khả năng Ukraine mất đất đai.

“Nga sẽ lấy thứ gì đó thôi”, ông Trump nói. “Ý tôi là, họ đã xung đột và… họ kiểm soát nhiều khu vực lãnh thổ ở Ukraine. Họ đã giành thắng lợi về mặt lãnh thổ”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump không đề cập đến vấn đề chủ quyền của Ukraine hay luật pháp quốc tế, mà cho rằng bên tấn công có quyền sở hữu “lãnh thổ kiểm soát bằng sức mạnh quân sự”.

Ông Trump còn cho rằng việc Mỹ rút quân sau khi giành chiến thắng trong các cuộc chiến trước đây là “vô lý”. “Chúng ta là quốc gia duy nhất thắng trận rồi lại rút đi”, ông Trump nói. “Giống như thời Tổng thống Bush ở Trung Đông — chúng ta tiến vào, đánh tan tất cả, phá hủy mọi thứ, rồi rời đi... Điều đó thật vô lý. Chưa bao giờ hợp lý cả”.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10, ông Trump tiếp tục bày tỏ quan điểm Ukraine và Nga nên đạt được thỏa thuận hòa bình “với ranh giới lãnh thổ được xác định bằng xung đột và lòng can đảm”.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC sau cuộc gặp với ông Trump, ông Zelensky cho biết ông hiểu lời ông Trump theo nghĩa hai bên có thể “đóng băng” xung đột tại đường ranh giới hiện nay, nhưng Kiev “không có hứng thú” với việc nhượng thêm đất cho Moscow.

“Chúng tôi sẽ không nhượng thêm lãnh thổ cho Nga”, ông Zelensky khẳng định trong thông điệp phát sóng vào tối 19/10.

Tuy nhiên, Nga được cho là vẫn muốn kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.