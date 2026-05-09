Trung Quốc vạch rõ lằn ranh đỏ Mỹ không được phép vượt qua

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (ảnh phải) và Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các hãng tin khác đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp một phái đoàn thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ tại Bắc Kinh hôm 7-5. Đoàn do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Steve Daines dẫn đầu, nhân vật được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nguồn tin, ông Lý Cường bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng hướng về một mục tiêu chung, duy trì quan hệ kinh tế thương mại song phương ổn định và theo quỹ đạo.

Ông Lý Cường được cho là đã nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ hàng đầu, không được phép vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ.

Theo Đài NHK, phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dường như nhằm thể hiện lập trường coi trọng quan hệ với Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington không nên can dự vào vấn đề Đài Loan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ thứ Năm tuần tới. Trước thềm chuyến thăm, hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao. Hôm 30-4 vừa qua, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Thương mại cùng các quan chức hai bên đã tiến hành một loạt cuộc điện đàm.

Theo NHK