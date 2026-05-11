Trung Quốc chính thức ra thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 11/5 tuyên bố, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5. Thông báo chưa cho biết thêm thông tin chi tiết về chuyến thăm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ sau chuyến thăm lịch sử năm 2017, cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhằm ổn định mối quan hệ song phương.

Ngay trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tổ chức tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ từ ngày 12-13/5.

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, tham vấn sẽ tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và các cuộc điện đàm trước đó.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ định hình lại cạnh tranh chiến lược giữa hai nước, với tác động sâu rộng tới thương mại, an ninh và kinh tế thế giới.