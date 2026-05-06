Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng trừng phạt Cuba

Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho rằng, việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Cuba đã “xâm phạm nghiêm trọng quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc đảo này, đồng thời hối thúc Mỹ “ngừng ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt cũng như đe dọa và gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cuba”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này.

Các biện pháp trừng phạt mới cho phép Washington nhắm mục tiêu vào hầu hết mọi cá nhân hoặc tổ chức không phải công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh tại Cuba, với trọng tâm là các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nước này như quốc phòng, khai thác khoáng sản, tài chính và an ninh.

Chỉ vài giờ sau khi lệnh trừng phạt được công bố, Tổng thống Trump đã có những phát biểu ám chỉ khả năng can thiệp quân sự khi ông tham dự một sự kiện tại bang Florida.

Ngày 2/5, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng chỉ trích những đe dọa quân sự từ phía Mỹ là những hành vi phi lý, “nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước.