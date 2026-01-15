Iran tạm thời đóng cửa không phận

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, không phận Iran, bao gồm khu vực thủ đô Tehran, đã tạm thời đóng cửa đối với tất cả các chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay dân dụng quốc tế đến và đi được cấp phép đặc biệt.

Ảnh: Flightradar24

Theo FAA, biện pháp hạn chế này có hiệu lực từ 10h15 giờ GMT và kéo dài trong khoảng 2 giờ 15 phút. Trong thời gian trên, chỉ những chuyến bay có sự cho phép trước của Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran mới được phép hoạt động trong không phận nước này.

Thông tin từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cũng xác nhận Iran đã ban hành một Thông báo hàng không (NOTAM) mới, theo đó đóng cửa không phận đối với mọi chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế ra vào Iran có giấy phép. NOTAM này có hiệu lực trong hơn hai giờ.

Dữ liệu từ các nguồn theo dõi chuyến bay cho thấy, vào tối 14/1 theo giờ địa phương, vẫn có một số chuyến bay thương mại đang ở trên không, trên hành trình hướng tới các sân bay tại Tehran, song các chuyến bay này đều thuộc diện được phép hoạt động theo quy định mới.

Việc đóng cửa tạm thời không phận diễn ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với làn sóng biểu tình quy mô lớn nổ ra từ cuối tháng 12/2025, bắt nguồn từ lo ngại lạm phát gia tăng do đồng rial mất giá mạnh. Tại nhiều thành phố, các cuộc biểu tình đã biến thành đụng độ với lực lượng an ninh.

Ngày 14/1, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Ba Lan, Đức và Tây Ban Nha, đã kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran do lo ngại về an ninh, trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo này đang chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài.