Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố phá hủy 17 tàu chiến Iran

Máy bay EA-18G Growler chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln ngày 2-3

"Nhiều người trong số các bạn có thể còn nhớ các cuộc tấn công gây sốc và kinh hoàng năm 2003. 24 giờ đầu tiên của chiến dịch này có quy mô gần gấp đôi, và chúng tôi tiếp tục các cuộc tấn công 24/7 vào Iran, từ đường biển đến hàng không và không gian mạng" - Brad Cooper, Chỉ huy của CENTCOM, nói trong một video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X.

"Hiện tại, chiến dịch mới chỉ diễn ra chưa đầy 100 giờ, và chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Iran", Cooper cho biết.

"Chúng tôi cũng đang đánh chìm hải quân Iran, toàn bộ lực lượng hải quân. Cho đến nay, chúng tôi đã phá hủy 17 tàu của Iran, bao gồm cả tàu ngầm hoạt động mạnh nhất của Iran hiện đang bị thủng một lỗ ở mạn tàu", ông nói.

CENTCOM cũng cho biết, phía Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu.