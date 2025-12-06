Ông Trump đàm phán thương mại ngay bên lề lễ bốc thăm World Cup

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/12 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, với trọng tâm thảo luận một phần là tương lai của thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra tại Washington, ngay bên lề lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 – giải đấu đồng đăng cai bởi Canada, Mexico và Mỹ.

Cuộc họp kín giữa 3 nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 45 phút, theo thông tin từ bà Audrey Champoux, người phát ngôn của ông Carney, qua email.

"Họ đã đồng ý tiếp tục hợp tác về CUSMA", bà Champoux cho biết, sử dụng tên gọi theo phiên bản Canada của thỏa thuận thương mại tự do hiện hành giữa 3 nước – mà người Mỹ gọi là Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Thỏa thuận USMCA được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Hiện tại, ông Trump đã áp đặt các mức thuế quan cao đối với hàng hóa xuất khẩu từ Canada và Mexico không thuộc phạm vi USMCA, trong bối cảnh Washington đang tìm cách đàm phán lại thỏa thuận này vào năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tại Washington, DC, ngày 5/12/2025. Ảnh: Getty

Cuộc thảo luận bên lề lễ bốc thăm World Cup là cuộc gặp và hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và bà Sheinbaum kể từ khi 2 vị Tổng thống này nhậm chức vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mình.

Ông Carney đã thăm Nhà Trắng 2 lần kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền, nhưng đây là lần gặp chính thức đầu tiên của ông với ông Trump kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ tạm dừng đàm phán thương mại với Canada do tranh cãi liên quan đến một quảng cáo phản đối thuế quan.

Thực ra, Thủ tướng Canada đã có cuộc chạm mặt ngắn ngủi với Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc. Ông Carney từng bị chỉ trích tại các cuộc họp G20 gần đây ở Nam Phi. Khi đó, trả lời câu hỏi của phóng viên về lần cuối ông nói chuyện với ông Trump, ông đáp: "Ai quan tâm?"

Quan hệ giữa 3 quốc gia láng giềng Bắc Mỹ đã trở nên căng thẳng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay do các biện pháp thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông cũng đe dọa tiếp tục tăng thuế nếu Canada và Mexico không kiểm soát được dòng di cư xuyên biên giới và buôn lậu ma túy.

Trong khi ông Trump khiến Canada phẫn nộ trước lời kêu gọi đưa nước này trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, ông chủ Nhà Trắng cũng khiến bà Sheinbaum bực tức khi tuyên bố ông "không phản đối" việc không kích Mexico để đối phó với các tay buôn lậu. Bà Sheinbaum đã cam kết rằng các cuộc không kích đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Ba quốc gia đã cùng nhau nộp đơn ứng cử đồng đăng cai World Cup vào năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump tại Nhà Trắng.

Phát biểu ngày 5/12, ông Trump cho biết Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Mexico và Canada về giải đấu, bổ sung rằng "sự phối hợp, tình bạn và mối quan hệ là xuất sắc".

Cuộc thảo luận thương mại diễn ra ngay sau lễ bốc thăm tại Trung tâm Kennedy, nơi ông Trump còn nhận được Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên trong lịch sử.

Ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã hình thành mối quan hệ thân thiết, và nay ông Trump được trao giải thưởng mới từ cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu, công nhận những cá nhân có "đóng góp xuất chúng cho hòa bình và đoàn kết".

Khi nhận giải, ông Trump cho biết đây là "một trong những vinh dự lớn lao nhất" trong đời ông.

Cuộc gặp bên lề sự kiện thể thao lớn này đánh dấu bước khởi đầu cho các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng sắp tới, giữa bối cảnh hợp tác khu vực vẫn là nền tảng cho sự ổn định kinh tế Bắc Mỹ.