Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, dự án được đánh giá là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối đô thị.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài 54km, dự kiến ga đầu tiên bắt đầu tại Bến Thành

Kết luận được đưa ra sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy UBND TP cùng các ý kiến tại cuộc họp ngày 5-12.

Theo kết luận, tuyến Bến Thành – Cần Giờ sẽ trở thành trục giao thông mới, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội và góp phần giảm áp lực giao thông từ trung tâm đến khu vực phía Nam.

Thành ủy yêu cầu quá trình chuẩn bị và triển khai dự án phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đặc biệt là đánh giá kỹ tác động đến rừng phòng hộ Cần Giờ, hệ sinh thái, cảnh quan và các di tích trên địa bàn.

Dự án do Vingroup (thông qua Vinspeed) đề xuất đầu tư, với chiều dài toàn tuyến khoảng 54 km. Điểm xuất phát nằm trong Công viên 23/9, kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1. Từ đây, tuyến chạy dọc công viên song song đường Lê Lai, rẽ theo Nguyễn Thái Học để nhập vào trục Ký Con và vượt qua rạch Bến Nghé.

Sau khi qua rạch, tuyến hướng về phía Đông Bắc vào đường Hoàng Diệu, rồi chuyển trục Đông Nam tại khu vực Nguyễn Tất Thành – Đoàn Như Hài. Metro chạy qua khu vực cảng Nhà Rồng đến gần cầu Tân Thuận 2, sau đó nhập vào đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt nút giao Nguyễn Thị Thập để đến phường Tân Mỹ. Tuyến tiếp tục vượt sông Soài Rạp và đi dọc đường Rừng Sác, kết thúc tại khu vực gần Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ tối đa 350 km/giờ. Giai đoạn 1 bố trí hai ga chính là Bến Thành và Cần Giờ; các ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh sẽ được bổ sung khi nhu cầu tăng. Depot và trung tâm điều khiển đặt tại xã Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 85.650 tỉ đồng, tương đương khoảng 3,3 tỉ USD. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa trung tâm TPHCM và Cần Giờ chỉ còn khoảng 12 phút, nhanh hơn 7 – 8 lần so với việc đi đường bộ và qua phà như hiện nay.