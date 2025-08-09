Ông Trump “chốt” gặp ông Putin ở Alaska, Điện Kremlin nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tiểu bang Alaska của Mỹ vào thứ Sáu tuần tới (ngày 15/8) để đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

"Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, với tư cách Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Vladimir Putin của Nga, sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska vĩ đại. Chi tiết sẽ được công bố sau. Cảm ơn quý vị đã quan tâm!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình hôm 8/8.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Truth Social về cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Không lâu sau thông báo của ông Trump, Điện Kremlin đã có phản hồi, với việc ông Yury Ushakov, trợ lý thân cận của ông Putin, xác nhận với các phóng viên rằng Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8.

"Phía Mỹ vừa thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Sáu, ngày 15/8, tại Alaska", ông Ushakov nói với hãng thông tấn nhà nước TASS.

"Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, giáp ranh với nhau. Việc phái đoàn của chúng tôi chỉ phải bay qua Eo biển Bering, và một Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi từ lâu giữa các nhà lãnh đạo của hai nước, được tổ chức tại đó, có vẻ khá hợp lý", vị quan chức Điện Kremlin cho biết.

Ông Ushakov lưu ý rằng "lợi ích kinh tế của hai nước chúng ta giao thoa ở Alaska và Bắc Cực, và có triển vọng thực hiện các dự án quy mô lớn, cùng có lợi", đồng thời nhấn mạnh trọng tâm hội đàm vẫn là vấn đề Ukraine.

"Nhưng tất nhiên, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Ushakov cho biết.

Ông Donald Trump, ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Australian

Thông báo về thời gian và địa điểm cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ tiềm năng lần đầu tiên được tổ chức kể từ tháng 6/2021 được đưa ra sau khi ông Trump hôm 8/8 tuyên bố rằng các bên đã gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Mặc dù tuyên bố như vậy đã được đưa ra trước đây, nhưng lần này Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lặp lại quan điểm này.

"Chúng tôi đang trao đổi với các đối tác để đảm bảo các bước đi thực sự được thực hiện. Chúng tôi liên tục liên lạc với phía Mỹ, và về phần mình, các đối tác của chúng tôi cũng đang hợp tác với Mỹ", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên X/Twitter hôm 8/8.

"Tất cả đều thống nhất trong nhận thức rằng có cơ hội đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn, và mọi thứ phụ thuộc vào việc gây áp lực đúng mức lên Nga", nhà lãnh đạo Ukraine viết.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước đó hôm 8/8, ông Trump gợi ý rằng một thỏa thuận sẽ bao gồm một số trao đổi lãnh thổ.

"Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên", Tổng thống Mỹ nói.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, các quan chức Mỹ và Nga đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận nhằm đảm bảo Nga vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, bao gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Ngoài ra, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen vào năm 2014.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Mỹ tiềm năng này được đề xuất sau khi Đặc phái viên Steve Witkoff đến Moscow để đàm phán với ông Putin trước thời hạn chót do ông Trump đặt ra cho Nga về chấm dứt cuộc giao tranh hoặc phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung.